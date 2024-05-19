Мартынов получит 90 млн рублей в «Авангарде» за 3 года

Теги Авангард КХЛ Михаил Зислис Игорь Мартынов деньги Хоккей

Игорь Мартынов заработает 90 млн рублей за три сезона в «Авангарде».

Ранее стало известно, что 25-летний форвард заключил трехлетний контракт с омским клубом.

«Мартынов в следующем сезоне заработает даже меньше, чем у него было – 25 миллионов рублей. За три года – 90 миллионов», – сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.

В минувшем регулярном чемпионате нападающий провел 66 игр за «Авангард» и набрал 14 (9+5) очков при полезности «минус 1».

В плей-офф он сыграл 12 матчей и отметился 2 (1+1) баллами при полезности «минус 2».

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