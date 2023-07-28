Форвард «Авангарда» Мартынов о 6:5 с «Омскими Крыльями»: «Пять тысяч болельщиков на товарищеский матч – это невероятно»

Игорь Мартынов отметил высокую посещаемость на контрольном матче «Авангарда».

«Ястребы» одолели « » (6:5 Б).

– Провели хорошо два периода. Думаю, в каких-то моментах хорошо выполняли установку, новую тактику для нас, но все равно нужно посмотреть видео, посмотреть, как мы играли, ошибки, чтобы больше в головах откладывалось, какие-то моменты новые.

Даже в том же меньшинстве – для нас это что-то новое. Иногда вспоминаешь на доли секунды, что нужно сделать – и уже чуть игра меняется, и немного запаздываем. Но это дело времени – только первая игра. Разберем ошибки, поработаем на тренировках – будет намного лучше.

– Чувствовалось, что «Омские Крылья» раньше вышли из отпуска, и у них было больше времени на подготовку?

– Я бы не сказал, потому что все готовились у себя в городах. Но все равно пропускали голы немного тактические. Если доработать, то их не будет, и играть будем намного лучше.

Все равно был акцент после второго перерыва на удаления, чтобы вообще не удаляться и играть с первой смены. Вообще не выполнили тренерскую установку – даже с первой смены играли не очень хорошо, провели в своей зоне игру. Нужно начинать третий период хорошо, не играть по счету, что мы там ведем, и все, нужно останавливаться. Нужно до конца играть 60 минут.

– У тебя сегодня дубль, впервые услышал, как скандирует твоё имя. Как тебе такой прием болельщиков?

– Очень круто! Было слышно. Пять тысяч болельщиков на товарищеский матч – это невероятно. Не представляю, что будет, когда заполнится вся арена, – сказал нападающий « ».