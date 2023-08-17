Форвард «Авангарда» Мартынов: «В Беларуси хоккей прогрессирует. На последнем драфте НХЛ выбрали сразу 5 белорусов, столько людей играет в топ-клубах КХЛ»

Игорь Мартынов отметил прогресс хоккея в Беларуси.

– Есть ощущение, что белорусский хоккей на подъеме? Если в девяностых и нулевых больше смотрели в сторону Казахстана, то теперь голова российских клубов развернута в сторону Белоруссии.

– Считаю, что в выбрали правильный вектор развития молодых игроков. Федерация хоккея очень много работает и создает правильные проекты.

Достаточно посмотреть, что на последнем драфте было выбрано сразу пять белорусов. Думаю, сейчас можно сказать, что наш хоккей прогрессирует. То, что столько людей играет в топ-клубах – это тоже важный показатель.

– молодцы, что уделяют время развитию молодежи. Опять же, можно привести в пример институт сборной. Да, сейчас нет международных турниров. Но ребята играют со сборной России и получают хороший опыт, – сказал нападающий « ».