Форвард «Авангарда» Мартынов: «В Беларуси хоккей прогрессирует. На последнем драфте НХЛ выбрали сразу 5 белорусов, столько людей играет в топ-клубах КХЛ»

Теги Авангард НХЛ Драфт НХЛ Сборная Беларуси по хоккею чемпионат Беларуси ФХБ КХЛ высшая лига Беларусь Игорь Мартынов Спорт-Экспресс Хоккей

Игорь Мартынов отметил прогресс хоккея в Беларуси.

– Есть ощущение, что белорусский хоккей на подъеме? Если в девяностых и нулевых больше смотрели в сторону Казахстана, то теперь голова российских клубов развернута в сторону Белоруссии.

– Считаю, что в Беларуси выбрали правильный вектор развития молодых игроков. Федерация хоккея очень много работает и создает правильные проекты.

Достаточно посмотреть, что на последнем драфте НХЛ было выбрано сразу пять белорусов. Думаю, сейчас можно сказать, что наш хоккей прогрессирует. То, что столько людей играет в топ-клубах КХЛ – это тоже важный показатель.

ФХБ – молодцы, что уделяют время развитию молодежи. Опять же, можно привести в пример институт сборной. Да, сейчас нет международных турниров. Но ребята играют со сборной России и получают хороший опыт, – сказал нападающий «Авангарда».

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