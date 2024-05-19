Драйзайтль набрал 100 очков в плей-офф НХЛ за 60 матчей. Только Гретцки и Лемье были быстрее

Теги рейтинги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль набрал 100 очков в плей-офф НХЛ за 60 матчей.

Форвард «Эдмонтона» дважды ассистировал партнерам в 6-м матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (5:1, 3-3). 

В активе 28-летнего немецкого нападающего стало 23 (8+15) очков в 11 играх в текущем плей-офф. За карьеру по сумме розыгрышей – 100 (39+61) баллов в 60 играх. 

Отметки 100 очков в плей-офф быстрее достигли только 2 игрока в истории НХЛУэйн Гретцки (за 43 игры) и Марио Лемье (50). 

Отметки 60 передач в плей-офф быстрее достигли только 3 игрока – Гретцки (43), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 56) и Лемье (58). 

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Про немца я писал уже не раз, но повторюсь, что он прекрасный и роскошный хоккеист, которого лишь чуть-чуть перекрывает своим величием его партнёр по команде! Но я твёрдо уверен, что этот парень по итогу займёт своё высочайшее место среди самых лучших игроков в истории НХЛ!!!…
+10
-1
+9
Красиво
+1
0
+1
самого мака обогнал, потрясный немец конечно
0
0
0
Мак, надеюсь, в финале конфы присоединится к этой компании. У него пока 96 очков в 60.
0
0
0
Тем не прекраснее что это представитель не топовой хоккейной державы
0
0
0
Ответ Alex.K71
Про немца я писал уже не раз, но повторюсь, что он прекрасный и роскошный хоккеист, которого лишь чуть-чуть перекрывает своим величием его партнёр по команде! Но я твёрдо уверен, что этот парень по итогу займёт своё высочайшее место среди самых лучших игроков в истории НХЛ!!!…
Парочка из нефти - это в перспективе топ 10 игроков истории, а если возьмут кубок, то и топ-5. у Драйза показатель ppg второй в истории кубка Стэнли после Величайшего, это говорит о многом. в регулярке же посильнее канадец, но в целом оба невообразимы
0
0
0
Ответ JuVero
Мак, надеюсь, в финале конфы присоединится к этой компании. У него пока 96 очков в 60.
К какой "этой"? Тут как бы скорость набивание статы, обогнать никого здесь он уже не сможет
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий