Драйзайтль набрал 100 очков в плей-офф НХЛ за 60 матчей. Только Гретцки и Лемье были быстрее

Леон Драйзайтль набрал 100 очков в плей-офф НХЛ за 60 матчей.

Форвард « » дважды ассистировал партнерам в 6-м матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (5:1, 3-3).

В активе 28-летнего немецкого нападающего стало 23 (8+15) очков в 11 играх в текущем плей-офф. За карьеру по сумме розыгрышей – 100 (39+61) баллов в 60 играх.

Отметки 100 очков в плей-офф быстрее достигли только 2 игрока в истории – (за 43 игры) и Марио Лемье (50).

Отметки 60 передач в плей-офф быстрее достигли только 3 игрока – Гретцки (43), («Эдмонтон», 56) и Лемье (58).