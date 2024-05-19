Драйзайтль набрал 100 очков в плей-офф НХЛ за 60 матчей. Только Гретцки и Лемье были быстрее
Леон Драйзайтль набрал 100 очков в плей-офф НХЛ за 60 матчей.
Форвард «Эдмонтона» дважды ассистировал партнерам в 6-м матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (5:1, 3-3).
В активе 28-летнего немецкого нападающего стало 23 (8+15) очков в 11 играх в текущем плей-офф. За карьеру по сумме розыгрышей – 100 (39+61) баллов в 60 играх.
Отметки 100 очков в плей-офф быстрее достигли только 2 игрока в истории НХЛ – Уэйн Гретцки (за 43 игры) и Марио Лемье (50).
Отметки 60 передач в плей-офф быстрее достигли только 3 игрока – Гретцки (43), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 56) и Лемье (58).