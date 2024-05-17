Драйзайтль набрал очки во всех 10 играх в этом плей-офф НХЛ (8+13). Он 4-й игрок в XXI веке с такой серией со старта розыгрыша

Теги рейтинги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон Юхан Франзен Анже Копитар НХЛ Нэтан Маккиннон Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль набрал очки во всех 10 играх в этом плей-офф НХЛ (8+13).

Форвард «Эдмонтона» отличился в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (2:3, 2-3). 

28-летний немецкий нападающий лидирует в гонке бомбардиров текущего плей-офф с 21 (8+13) очком в 10 играх. 

Его 10-матчевая результативная серия со старта розыгрыша плей-офф делит 3-е место по продолжительности в XXI веке. Анже Копитар («Лос-Анджелес») выдал такой же результат в 2014 году. 

Длиннее серии были у Нэтана Маккиннона («Колорадо», 2020 год, 14 матчей) и Юхана Франзена («Детройт», 2010, 12). 

Макдэвид набрал 1 очко в 3 последних матчах серии с «Ванкувером». В 5-й игре – 2 броска и «минус 2» за 23:25

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