Драйзайтль набрал очки во всех 10 играх в этом плей-офф НХЛ (8+13). Он 4-й игрок в XXI веке с такой серией со старта розыгрыша

Леон Драйзайтль набрал очки во всех 10 играх в этом плей-офф НХЛ (8+13).

Форвард « » отличился в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (2:3, 2-3).

28-летний немецкий нападающий лидирует в гонке бомбардиров текущего плей-офф с 21 (8+13) очком в 10 играх.

Его 10-матчевая результативная серия со старта розыгрыша плей-офф делит 3-е место по продолжительности в XXI веке. («Лос-Анджелес») выдал такой же результат в 2014 году.

Длиннее серии были у («Колорадо», 2020 год, 14 матчей) и («Детройт», 2010, 12).

Макдэвид набрал 1 очко в 3 последних матчах серии с «Ванкувером». В 5-й игре – 2 броска и «минус 2» за 23:25