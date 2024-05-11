Макдэвид достиг отметки 60 передач в Кубке Стэнли за 56 игр. Только Гретцки был быстрее

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид достиг отметки 60 передач в Кубке Стэнли за 56 игр.

Капитан «Эдмонтона» набрал 4 (1+3) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (4:3 ОТ, 1-1). 

В его активе 17 (2+15) очков в 7 играх в текущем плей-офф, за карьеру – 92 (31+61) балла в 56 матчах. 

Быстрее 60 передач в розыгрышах Кубка Стэнли сделал только один игрока в истории НХЛ - Уэйн Гретцки (за 43 игры). Макдэвид обогнал Марио Лемье (58 игр). 

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