Макдэвид достиг отметки 60 передач в Кубке Стэнли за 56 игр. Только Гретцки был быстрее

Коннор Макдэвид достиг отметки 60 передач в Кубке Стэнли за 56 игр.

Капитан « » набрал 4 (1+3) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (4:3 ОТ, 1-1).

В его активе 17 (2+15) очков в 7 играх в текущем плей-офф, за карьеру – 92 (31+61) балла в 56 матчах.

Быстрее 60 передач в розыгрышах Кубка Стэнли сделал только один игрока в истории - (за 43 игры). Макдэвид обогнал (58 игр).