Макдэвид достиг отметки 60 передач в Кубке Стэнли за 56 игр. Только Гретцки был быстрее
Коннор Макдэвид достиг отметки 60 передач в Кубке Стэнли за 56 игр.
Капитан «Эдмонтона» набрал 4 (1+3) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (4:3 ОТ, 1-1).
В его активе 17 (2+15) очков в 7 играх в текущем плей-офф, за карьеру – 92 (31+61) балла в 56 матчах.
Быстрее 60 передач в розыгрышах Кубка Стэнли сделал только один игрока в истории НХЛ - Уэйн Гретцки (за 43 игры). Макдэвид обогнал Марио Лемье (58 игр).