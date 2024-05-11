Макдэвид и Драйзайтль достигли отметки 90 очков в Кубке Стэнли за 56 игр. Быстрее были только Гретцки и Лемье

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль достигли отметки 90 очков в плей-офф за 56 игр.

Форварды « » набрали по 4 (1+3) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (4:3 ОТ, 1-1).

Игроки «Ойлерс» занимают 1-е и 2-е места в гонке бомбардиров текущего плей-офф НХЛ. Макдэвид набрал 17 (2+15) очков в 7 играх, – 16 (6+10) в 7.

За карьеру у немецкого нападающего стало 93 (37+56) очка в 56 играх в плей-офф, у канадского – 92 (31+61) в 56.

Быстрее 90 очков в розыгрышах Кубка Стэнли набирали только 2 игрока в истории – (за 43 игры) и Марио Лемье (за 45).