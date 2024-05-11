Макдэвид и Драйзайтль достигли отметки 90 очков в Кубке Стэнли за 56 игр. Быстрее были только Гретцки и Лемье

Теги рейтинги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль достигли отметки 90 очков в плей-офф за 56 игр.

Форварды «Эдмонтона» набрали по 4 (1+3) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (4:3 ОТ, 1-1). 

Игроки «Ойлерс» занимают 1-е и 2-е места в гонке бомбардиров текущего плей-офф НХЛ. Макдэвид набрал 17 (2+15) очков в 7 играх, Драйзайтль – 16 (6+10) в 7. 

За карьеру у немецкого нападающего стало 93 (37+56) очка в 56 играх в плей-офф, у канадского – 92 (31+61) в 56. 

Быстрее 90 очков в розыгрышах Кубка Стэнли набирали только 2 игрока в истории НХЛУэйн Гретцки (за 43 игры) и Марио Лемье (за 45). 

8 комментариев
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Эдмонтон зарешал одним звеном
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Монстры!
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По потенциалу это все таки это лучший дуэт за последние 20 лет. Но пока ещё не до конца реализованный.
Кросби и Малкин уже реализовали свой потенциал, выиграв три Кубка Стенли.
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Ответ Максим Седов
По потенциалу это все таки это лучший дуэт за последние 20 лет. Но пока ещё не до конца реализованный. Кросби и Малкин уже реализовали свой потенциал, выиграв три Кубка Стенли.
У Питсбурга защита и особенно вратарь,на голову сильнее были
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Могут и по сотке пробить
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Достойные наследники Гретцки и Лемье! Эдмонтон должен выиграть эту серию!
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Мы с Тамарой ходим парой
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