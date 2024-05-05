Мэттьюс, Барков и Стаал – финалисты на приз лучшему форварду оборонительного плана в НХЛ

Теги рейтинги Торонто Каролина Флорида Джордан Стаал НХЛ Александр Барков Остон Мэттьюс Хоккей

Объявлены финалисты на приз лучшему форварду оборонительного плана.

«Селки Трофи» вручается форварду оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

В число финалистов вошли Остон МэттьюсТоронто»), Джордан СтаалКаролина») и Александр Барков («Флорида»).

Они показали лучшие результаты по итогам голосования, в котором участвовали члены Ассоциации журналистов.

28-летний Барков вошел в число финалистов на «Селки Трофи» в третий раз за последние четыре сезона. Он брал награду в сезоне-2020/21 и становился 3-м в голосовании в сезоне-2021/22.

26-летний Мэттьюс впервые вошел в тройку финалистов на «Селки Трофи». Лучший снайпер регулярки (69 шайб в 81 игре) разделил 2-е место в лиге среди форвардов по числу блоков (93), а также показал 2-й результат по перехватам (85).

35-летний Стаал попал в тройку во второй раз. Примечательно, что первый раз был в сезоне-2009/10, когда он стал третьим в голосовании.

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10 комментариев
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Ответ Дима Миронов
Мэтьюз🤣🤣🤣 Ощущение что у Баркова уже 3,4 сделке а оказалось только одна
А что такого? У него 85 перехватов – на 24 больше, чем у Баркова. 93 заблокированных броска (2-е место среди нападающих) – у Баркова на 43 (!) меньше. С этого сезона Мэттьюс ещё и в меньшинстве начал играть.

Конечно, скорее всего Баркову дадут награду за имя и устоявшийся статус одного из лучших ту-вэев лиги. Но Усатый тут не просто так находится, и чисто статистически он сезон провёл даже лучше финна, у которого преимущество над Остоном только в игре на точке.

Стаала видимо отметили за выслугу лет, по цифрам там вообще не выдающийся сезон. Вспомнили о нём на закате карьеры.
+17
-1
+16
Ну тут Барков, без вариантов
+4
0
+4
Я недавно отмечал оборонительные способности Мэттьюза и даже спрогнозировал,что он будет числе номинантов на Селке,тогда еще бывалый ололо эксперт hhlg что-то съязвил на сей счет)))
+5
-3
+2
Чисто по ощущениям Мэттьюс прилично прибавил в отборе шайбы
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И Копитар где!?
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Ну да. Мэттьюс -- номинант, а Миллер -- нет)
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Мэттьюс). Прям глоток свежего воздуха для Селке.
Однако oZS% великоват для Селке. Также хотелось бы посмотреть на Quality of Competition. Там где смотрю инфа подбита только по сезон 22/23 и Остон шел на последовательное заметное понижение относительно отличных данных сезона 20/21. В общем в 21/22 и 22/23 по oZS%+Quality of Competition Барков был на голову выше Остона (в отличие от 20/21). По известным oZS% и виденным матчам обоих клубов, подозреваю, что и сейчас примерно также.
Поэтому, все-таки, наверное рановато Остону, а авансом давать нехорошо.
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По хорошему должен получить Барков.
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