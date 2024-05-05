Мэттьюс, Барков и Стаал – финалисты на приз лучшему форварду оборонительного плана в НХЛ
Объявлены финалисты на приз лучшему форварду оборонительного плана.
«Селки Трофи» вручается форварду оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
В число финалистов вошли Остон Мэттьюс («Торонто»), Джордан Стаал («Каролина») и Александр Барков («Флорида»).
Они показали лучшие результаты по итогам голосования, в котором участвовали члены Ассоциации журналистов.
28-летний Барков вошел в число финалистов на «Селки Трофи» в третий раз за последние четыре сезона. Он брал награду в сезоне-2020/21 и становился 3-м в голосовании в сезоне-2021/22.
26-летний Мэттьюс впервые вошел в тройку финалистов на «Селки Трофи». Лучший снайпер регулярки (69 шайб в 81 игре) разделил 2-е место в лиге среди форвардов по числу блоков (93), а также показал 2-й результат по перехватам (85).
35-летний Стаал попал в тройку во второй раз. Примечательно, что первый раз был в сезоне-2009/10, когда он стал третьим в голосовании.
Конечно, скорее всего Баркову дадут награду за имя и устоявшийся статус одного из лучших ту-вэев лиги. Но Усатый тут не просто так находится, и чисто статистически он сезон провёл даже лучше финна, у которого преимущество над Остоном только в игре на точке.
Стаала видимо отметили за выслугу лет, по цифрам там вообще не выдающийся сезон. Вспомнили о нём на закате карьеры.
Однако oZS% великоват для Селке. Также хотелось бы посмотреть на Quality of Competition. Там где смотрю инфа подбита только по сезон 22/23 и Остон шел на последовательное заметное понижение относительно отличных данных сезона 20/21. В общем в 21/22 и 22/23 по oZS%+Quality of Competition Барков был на голову выше Остона (в отличие от 20/21). По известным oZS% и виденным матчам обоих клубов, подозреваю, что и сейчас примерно также.
Поэтому, все-таки, наверное рановато Остону, а авансом давать нехорошо.