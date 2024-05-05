Мэттьюс, Барков и Стаал – финалисты на приз лучшему форварду оборонительного плана в НХЛ

Объявлены финалисты на приз лучшему форварду оборонительного плана.

«Селки Трофи» вручается форварду оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата .

В число финалистов вошли (« »), (« ») и Александр Барков («Флорида»).

Они показали лучшие результаты по итогам голосования, в котором участвовали члены Ассоциации журналистов.

28-летний Барков вошел в число финалистов на «Селки Трофи» в третий раз за последние четыре сезона. Он брал награду в сезоне-2020/21 и становился 3-м в голосовании в сезоне-2021/22.

26-летний Мэттьюс впервые вошел в тройку финалистов на «Селки Трофи». Лучший снайпер регулярки (69 шайб в 81 игре) разделил 2-е место в лиге среди форвардов по числу блоков (93), а также показал 2-й результат по перехватам (85).

35-летний Стаал попал в тройку во второй раз. Примечательно, что первый раз был в сезоне-2009/10, когда он стал третьим в голосовании.