Бедард о ЧМ: «Играть против лучших полезно для меня. Не думаю, что буду в центре, но могу выйти на любой позиции»

Теги Чикаго Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ ЧМ по хоккею Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард высказался об игре за Канаду на ЧМ-2024.

Команда сыграет с Великобританией в первом матче на турнире. 

«Здорово играть [в сборной Канады] с этими парнями и видеть, как они ведут себя на льду и за его пределами. Выходить против лучших игроков мира, как в НХЛ – это определенно может помочь. Думаю, это будет полезно и для меня, и для всех ребят здесь.

Не думаю, что буду играть в центре, но в каждой сборной есть хоккеисты, которые играют везде.

Каждый из нас играл на всех позициях. Так что для нас это будет не такая уж большая проблема, и у нас будет время, чтобы выстроить игру по ходу турнира», – сказал форвард «Чикаго» и сборной Канады Коннор Бедард.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий