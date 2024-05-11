Бедард о ЧМ: «Играть против лучших полезно для меня. Не думаю, что буду в центре, но могу выйти на любой позиции»
Коннор Бедард высказался об игре за Канаду на ЧМ-2024.
Команда сыграет с Великобританией в первом матче на турнире.
«Здорово играть [в сборной Канады] с этими парнями и видеть, как они ведут себя на льду и за его пределами. Выходить против лучших игроков мира, как в НХЛ – это определенно может помочь. Думаю, это будет полезно и для меня, и для всех ребят здесь.
Не думаю, что буду играть в центре, но в каждой сборной есть хоккеисты, которые играют везде.
Каждый из нас играл на всех позициях. Так что для нас это будет не такая уж большая проблема, и у нас будет время, чтобы выстроить игру по ходу турнира», – сказал форвард «Чикаго» и сборной Канады Коннор Бедард.