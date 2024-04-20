61 очко Бедарда в дебютном сезоне в НХЛ – лучший результат для 1-х номеров драфта с 2017 года. У Коннора «минус 44» – худший показатель для новичков за 30 лет

Теги рейтинги Чикаго Сан-Хосе Алексей Яшин НХЛ Александр Дэйгл Остон Мэттьюс Коннор Бедард Вильям Эклунд Хоккей

Коннор Бедард набрал 61 очко в дебютном сезоне в НХЛ.

18-летний форвард «Чикаго» стал лучшим бомбардиром регулярки среди новичков. Он забросил 22 шайбы и сделал 39 результативных передач в 68 играх. 

Его результат стал лучшим для первых номеров драфта за последние 7 лет. В сезоне-2016/17 Остон Мэттьюс («Торонто») набрал 69 (40+29) баллов в 82 играх. 

При этом Коннор завершил сезон с полезностью «минус 44». Он разделил второе место в антирейтинге игроков с партнером по команде Филиппом Курашевым и форвардом «Сан-Хосе» Филипом Задиной.

Хуже показатель только у форварда «Сан-Хосе» Вильяма Эклунда («минус 45» в 80 играх). 

Результат Бедарда по полезности стал худшим для всех новичков лиги за последние 30 лет. В сезоне-1993/94 Александр Дэйгл и Алексей Яшин из «Оттавы» завершили сезон с «минус 49» и «минус 45» соответственно. 

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9 комментариев
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не хочу быть Капитаном очевидность. но думаю парня ждет большое будущее
+9
-3
+6
Ответ Павел Павленко
не хочу быть Капитаном очевидность. но думаю парня ждет большое будущее
Так точно, товарищ капитан 😄👍
+6
0
+6
Идёт по пути ковальчука
+4
0
+4
Ответ Кино Музыка
Без травмы шел бы к сотне. И минус полтиннику.
Надежды на сотню рухнули. Когда травмировался Холл. Если бы сыграл все 82 матча было бы 78-82 очка . Что с ахлвским составом является супер результатом как раз сравнимый с сотней:)
+1
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Наблюдал за ним. Парень очень хорош, не сомневаюсь что вырастет в мегазвезду.
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Ответ Кино Музыка
Без травмы шел бы к сотне. И минус полтиннику.
За 15 игр 39 очков?
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Ответ Сергей Косомов
За 15 игр 39 очков?
У него округление до 100 сразу. Всё, что больше 1 это 100.
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Ответ Сергей Косомов
За 15 игр 39 очков?
До травмы он прогрессировал. После травмы докатывал сезон.
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