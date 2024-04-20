61 очко Бедарда в дебютном сезоне в НХЛ – лучший результат для 1-х номеров драфта с 2017 года. У Коннора «минус 44» – худший показатель для новичков за 30 лет
Коннор Бедард набрал 61 очко в дебютном сезоне в НХЛ.
18-летний форвард «Чикаго» стал лучшим бомбардиром регулярки среди новичков. Он забросил 22 шайбы и сделал 39 результативных передач в 68 играх.
Его результат стал лучшим для первых номеров драфта за последние 7 лет. В сезоне-2016/17 Остон Мэттьюс («Торонто») набрал 69 (40+29) баллов в 82 играх.
При этом Коннор завершил сезон с полезностью «минус 44». Он разделил второе место в антирейтинге игроков с партнером по команде Филиппом Курашевым и форвардом «Сан-Хосе» Филипом Задиной.
Хуже показатель только у форварда «Сан-Хосе» Вильяма Эклунда («минус 45» в 80 играх).
Результат Бедарда по полезности стал худшим для всех новичков лиги за последние 30 лет. В сезоне-1993/94 Александр Дэйгл и Алексей Яшин из «Оттавы» завершили сезон с «минус 49» и «минус 45» соответственно.