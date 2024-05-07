Морис об 1:5 с «Бостоном»: «Флорида» была не на высоте. Не думаю, что счет полностью отражает содержание игры»

Пол Морис прокомментировал поражение «Флориды» в игре с «Бостоном».

Во встрече второго раунда Кубка Стэнли «Пантерз» уступили «Брюинз» со счетом 1:5 (0-1 в серии).

«Сегодня мы были не на высоте. Не думаю, что счет полностью отражает содержание игры, но это не имеет значения. Они играли хорошо. Казалось, что «Бостон» вошел в ритм, играл очень терпеливо, так что я рад за них.

Мне понравилось начало, но по ходу игры мы начали делать нехарактерные для нас вещи.

Вот почему процесс обучения никогда не заканчивается. «Флорида» должна закреплять понимание того, что нужно делать, чтобы побеждать.

Мне не понравилась наша игра. Но, думаю, мы сможем исправить большую часть того, что делали не так», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.