Морис после 1:2 с «Бостоном»: «Привнес во «Флориду» немного ненормативной лексики. Черт возьми, в этом я хорош»

Пол Морис рассказал о том, что сделал во время тайм-аута игры с «Бостоном».

В матче второго раунда Кубка Стэнли «Пантерс» уступили «Бостону» со счетом 1:2 (3-2 в серии).

Во время телевизионного тайм-аута во втором периоде при счете 0:1 (7:17 по броскам в створ) Морис собрал игроков на скамейке и обратился к ним с эмоциональной речью на повышенных тонах.

«Я просто подумал, что игрокам «Флориды» нужно немного ненормативной лексики в жизни... И привнес немного.

Во многих вещах в жизни я не преуспеваю, но, черт возьми, в этом я хорош», – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.