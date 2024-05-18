Плющев о месте России на ЧМ: «В десятке и вряд ли в первой половине. Когда вернемся на мировую арену, быстро протрезвеем»

Владимир Плющев поделился мнением о месте России в мировом хоккее.

Сборная России не выигрывала чемпионат мира с 2014 года.

«В начале века спесь у нас ушла, но мы считали себя как минимум равными сборным Канады, Швеции, Финляндии, США, Чехии.

Сегодня речи о большой шестерке уже нет, наши соперники теперь и швейцарцы, и словаки, и немцы. Посмотрите на тех же немцев, 8:1 над Латвией о многом говорят.

Сегодня мы разве что в десятке и вряд ли в ее первой половине. Когда вернемся на мировую арену, быстро протрезвеем и осознаем новую реальность.

А пока сидим в нашем сонном царстве, ругаем чемпионат мира и просто теряем время», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.