Плющев о месте России на ЧМ: «В десятке и вряд ли в первой половине. Когда вернемся на мировую арену, быстро протрезвеем»

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Владимир Плющев поделился мнением о месте России в мировом хоккее.

Сборная России не выигрывала чемпионат мира с 2014 года.

«В начале века спесь у нас ушла, но мы считали себя как минимум равными сборным Канады, Швеции, Финляндии, США, Чехии.

Сегодня речи о большой шестерке уже нет, наши соперники теперь и швейцарцы, и словаки, и немцы. Посмотрите на тех же немцев, 8:1 над Латвией о многом говорят.

Сегодня мы разве что в десятке и вряд ли в ее первой половине. Когда вернемся на мировую арену, быстро протрезвеем и осознаем новую реальность.

А пока сидим в нашем сонном царстве, ругаем чемпионат мира и просто теряем время», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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13 комментариев
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Божьи слова, да Ротенбергу в уши
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Трезвый голос Плющева
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В сильнейшем составе со всеми НХЛовцами в пятерке точно. Но посыл то в целом правильный. Что гадать, как бы сыграли на ЧМ. Нет там России - и нет. Ну и если кто быстро протрезвеет, то точно не Кожевников
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ну вон казахов сам лучший тренер кхл ротенберг хвалил, а их немцы 8-2 разибили. так что все правильно плющев говорит в этот раз
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Сильно сказано
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Рома Плющева расплющит.
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ну если с IV дивизиона начнём, то может и наберём форму
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Ответ MMma
Да чего уж там...в первой сотне сказал бы сразу. Непонятно откуда такие выводы, учитывая что как минимум пол состава приедет из НХЛ.
Ну так у всех топов как минимум полсостава приедут из НХЛ. Те же немцы, которых 10 лет назад всерьёз не воспринимали, привезут Драйзайтля, Штюцле, Петерку и Сайдера, не последних игроков в лиге.

Реалистично, российская сборная в топ-5 и может зацепиться за бронзу если очень повезёт, но это потолок. Отсутствие центров скажется.
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Извините конечно но я не могу 😂😂😂😂
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Ребята, а что за эксперт этот Плющев, везде со своим мнением вылезает, а где его успехи, как тренера. Ну, кроме молодёжной сборной, Карл, молодёжной... Хотя доля истины в его словах есть...
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Будем мучиться со всеми. Ротенберг не даст соврать:)
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А что нет так с 14 года побед нет, одни обещания шапкозакидательства, да катки🤔
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