Плющев о месте России на ЧМ: «В десятке и вряд ли в первой половине. Когда вернемся на мировую арену, быстро протрезвеем»
Владимир Плющев поделился мнением о месте России в мировом хоккее.
Сборная России не выигрывала чемпионат мира с 2014 года.
«В начале века спесь у нас ушла, но мы считали себя как минимум равными сборным Канады, Швеции, Финляндии, США, Чехии.
Сегодня речи о большой шестерке уже нет, наши соперники теперь и швейцарцы, и словаки, и немцы. Посмотрите на тех же немцев, 8:1 над Латвией о многом говорят.
Сегодня мы разве что в десятке и вряд ли в ее первой половине. Когда вернемся на мировую арену, быстро протрезвеем и осознаем новую реальность.
А пока сидим в нашем сонном царстве, ругаем чемпионат мира и просто теряем время», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Реалистично, российская сборная в топ-5 и может зацепиться за бронзу если очень повезёт, но это потолок. Отсутствие центров скажется.