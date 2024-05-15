Владимир Плющев: «Чушь, что спорт – это не политика. Матчи России с США или Канадой всегда проходят с большим накалом»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею КХЛ Политика Хоккей

Владимир Плющев считает, что спорт никогда не был вне политики.

«Когда говорят, что спорт не политика, это все для красного словца. Спорт всегда был политикой. Матчи России с США или России с Канадой, будь это хоккейный, волейбольный матч или боксерский поединок, всегда проходят с большим накалом.

Спорт всегда отражает настроения на политической арене. Чушь, что спорт — это не политика», — сказал экс-тренер сборной России по хоккею.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это правда, но усирается обычно только сборная России. Канадцы просто побеждают на чиле и как-то им побоку Россия это или Швеция. Единственный принципиальный соперник для них - это США. И только в ностальгически совковой картине мира капитализм все еще борется с социализмом на ледовых аренах.
+3
0
+3
Между накалом, спортивной борьбой и политикой огромная дистанция. И лучше бы не стараться ее сокращать. А наоборот по максимуму увеличивать.
+1
0
+1
Да были времена.
0
0
0
плющит тебя не по детски
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий