Владимир Плющев: «Чушь, что спорт – это не политика. Матчи России с США или Канадой всегда проходят с большим накалом»
Владимир Плющев считает, что спорт никогда не был вне политики.
«Когда говорят, что спорт не политика, это все для красного словца. Спорт всегда был политикой. Матчи России с США или России с Канадой, будь это хоккейный, волейбольный матч или боксерский поединок, всегда проходят с большим накалом.
Спорт всегда отражает настроения на политической арене. Чушь, что спорт — это не политика», — сказал экс-тренер сборной России по хоккею.