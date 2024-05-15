Владимир Плющев: «Чушь, что спорт – это не политика. Матчи России с США или Канадой всегда проходят с большим накалом»

Владимир Плющев считает, что спорт никогда не был вне политики.

«Когда говорят, что спорт не политика, это все для красного словца. Спорт всегда был политикой. Матчи России с США или России с , будь это хоккейный, волейбольный матч или боксерский поединок, всегда проходят с большим накалом.

Спорт всегда отражает настроения на политической арене. Чушь, что спорт — это не политика», — сказал экс-тренер сборной России по хоккею.