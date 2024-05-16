Плющев о возвращении России: «Даже при успешном и скором завершении СВО переговоры будут идти какое-то время. Все может лет на 5 затянуться. Что не играем с другими сильными сборными – это не плюс»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Плющев ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Владимир Плющев высказался о перспективах возвращения сборной России.

Нас могут допустить до чемпионата мира в 2025 году?

– Думаю, никаких кардинальных изменений ИИХФ на 2025 год не будет. Даже при успешном и скором завершении СВО какое-то время будут идти переговоры о нашем возвращении.

Там еще есть бурные головы, которые кричат, что мы через группу C должны пройти. Так что все может лет на пять затянуться. То, что мы не играем в очных играх с другими сильными сборными, для нас это не плюс, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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1 комментарий
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Да нет плюс! Друг друга с белорусами подтягиваем, дела идут в гору, мастерство повышается неуклонно, никто нам не нужен, соперников достойных и близко не видать! Всё хорошо!✌️
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