Василий Кошечкин: «У «Рейнджерс» отличные форварды и защитники. Плюс Шестеркин. Во «Флориде» так же – Бобровский играет хорошо. Эти команды будут претендовать на Кубок Стэнли»
Василий Кошечкин поделился мнением о претендентах на Кубок Стэнли.
«Рейнджерс» – фавориты Кубка Стэнли. У них сбалансированная команда, с отличными нападающими и защитниками. Плюс Шестеркин, вратарь – это компонент, который дает результат.
И во «Флориде» так же – Бобровский играет хорошо, есть отличное нападение. Эти две команды будут претендовать на Кубок», – сказал экс-вратарь сборной России и олимпийский чемпион Василий Кошечкин.