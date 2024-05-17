Губерниев об отстранении Ничушкина: «Нам ему на нарколога всем скинуться? Пример, как можно блистательно профукать карьеру. Каждый человек – кузнец своего счастья»

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Дмитрий Губерниев Советский спорт Валерий Ничушкин Хоккей

Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение Валерия Ничушкина от НХЛ.

Ранее российский форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ и был отстранен от выступлений за «Колорадо» как минимум на 6 месяцев.

«Я не считаю нужным обсуждать Валерия Ничушкина на фоне блестящих выступлений наших хоккеистов. Нам ему на нарколога всем скинуться?

Каждый человек – сам кузнец своего счастья. И это пример, как можно блистательно профукать свою карьеру», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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8 комментариев
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человек - Кузнецов своего счастья
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Кузнецов то к чему поминать всуе...
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Губер сегодня отчитывает провинившихся..
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Димка заскучал.. до НХЛ добрался..
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Вопрос всегда в причине. Проблемы либо из детства, либо в настоящем (хотя и тут чаще смотреть в детство надо). Наркотики или снотворные всё же разница есть...
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Этому 💩 везде нужно высказаться
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