Губерниев об отстранении Ничушкина: «Нам ему на нарколога всем скинуться? Пример, как можно блистательно профукать карьеру. Каждый человек – кузнец своего счастья»

Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение Валерия Ничушкина от НХЛ.

Ранее российский форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ и был отстранен от выступлений за «Колорадо» как минимум на 6 месяцев.

«Я не считаю нужным обсуждать Валерия Ничушкина на фоне блестящих выступлений наших хоккеистов. Нам ему на нарколога всем скинуться?

Каждый человек – сам кузнец своего счастья. И это пример, как можно блистательно профукать свою карьеру», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.