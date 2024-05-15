Губерниев о конфликте с Павлюченко: «Он писал мне: «Приходи туда-то. Давай выйдем!» Но у меня нет времени. Подождем, пока дойдет до точки кипения титан»

Теги Спартак Роман Павлюченко премьер-лига Россия происшествия Дмитрий Губерниев соцсети Fight Nights Футбол

Дмитрий Губерниев высказался о конфликте с Романом Павлюченко.

Конфликт между экс-форвардом сборной России и комментатором начался после вылета сборной России с Евро-2020. Тогда они обменялись репликами друг о друге в соцсетях.

Ранее стало известно, что Павлюченко примет участие в экстремальном реалити-шоу «Титаны» на ТНТ.

«В целом, Роман Павлюченко балансирует между шоу «Лилипуты» и шоу «Титаны». У него есть все шансы превратиться в настоящий титан и быть мощным. Футболист он хороший, играл в футбол здорово – здесь нет никаких вопросов.

ТНТ обратили внимание на прошлое Павлюченко, и, в любом случае, это медийный персонаж. Вперед! Труба зовет!

Что касается моего конфликта с Романом, то нет, мы с ним после этого не пересекались. Он периодически писал мне в соцсети: «Приходи туда-то. Давай выйдем!»

Но у меня нет времени куда-либо выходить, и у него, наверное, теперь тоже нет времени на это – ведь он снимается в шоу «Титаны».

Подождем, пока дойдет до точки кипения титан», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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13 комментариев
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Губашлеп зассал, что неудивительно.
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Зассал
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Пойди туда -не знаю куда
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Губер ответил как чушпан)
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Так можно прийти туда и не заходить. Чтоб выходить не пришлось.
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После звонка Павлюченко, Губерниев навострил лыжи ))
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Вообще то гигант, а не титан, уже только за это можно Губеру пощечену залепить перчаткой
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Лучше не приходи,подгребай на байдарке.
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За 4 года Губерниев не нашёл времени, чтобы "выйти и поговорить" с Романом??
Вот же трусливый персонаж.
Про таких есть пословица "Велика фигура, да д у р а".
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С обоссанной штаниной Губер стремительно убежал в направлении Сходни😀
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Всё кто до этого поддерживал губера не ужели не видят какой он гнилой.
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Губерниев храбрый только в соцсетях.
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