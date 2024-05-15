Губерниев о конфликте с Павлюченко: «Он писал мне: «Приходи туда-то. Давай выйдем!» Но у меня нет времени. Подождем, пока дойдет до точки кипения титан»

Дмитрий Губерниев высказался о конфликте с Романом Павлюченко.

Конфликт между экс-форвардом сборной России и комментатором начался после вылета сборной России с Евро-2020. Тогда они обменялись репликами друг о друге в соцсетях.

Ранее стало известно, что Павлюченко примет участие в экстремальном реалити-шоу «Титаны» на ТНТ.

«В целом, Роман Павлюченко балансирует между шоу «Лилипуты» и шоу «Титаны». У него есть все шансы превратиться в настоящий титан и быть мощным. Футболист он хороший, играл в футбол здорово – здесь нет никаких вопросов.

ТНТ обратили внимание на прошлое Павлюченко, и, в любом случае, это медийный персонаж. Вперед! Труба зовет!

Что касается моего конфликта с Романом, то нет, мы с ним после этого не пересекались. Он периодически писал мне в соцсети: «Приходи туда-то. Давай выйдем!»

Но у меня нет времени куда-либо выходить, и у него, наверное, теперь тоже нет времени на это – ведь он снимается в шоу «Титаны».

Подождем, пока дойдет до точки кипения титан», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.