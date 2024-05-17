Шестеркин выиграл 8-й матч в плей-офф НХЛ – больше всех среди вратарей. Он отбил 33 из 36 бросков «Каролины»

Игорь Шестеркин выиграл 8-й матч в плей-офф НХЛ – больше всех среди вратарей.

Голкипер « » отразил 33 броска из 36 в 6-й игре 2-го раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:3, 4-2).

Всего в текущем розыгрыше россиянин провел 10 матчей при 92,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,4.

Второе место по победам в нынешнем плей-офф делят (« ») и (« ») – по 7.