Шестеркин выиграл 8-й матч в плей-офф НХЛ – больше всех среди вратарей. Он отбил 33 из 36 бросков «Каролины»

Теги Рейнджерс Флорида Кубок Стэнли Даллас Сергей Бобровский НХЛ Игорь Шестеркин Джейк Эттинджер Хоккей

Игорь Шестеркин выиграл 8-й матч в плей-офф НХЛ – больше всех среди вратарей.

Голкипер «Рейнджерс» отразил 33 броска из 36 в 6-й игре 2-го раунда Кубка Стэнли с «Каролиной» (5:3, 4-2).

Всего в текущем розыгрыше россиянин провел 10 матчей при 92,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,4.

Второе место по победам в нынешнем плей-офф делят Сергей БобровскийФлорида») и Джейк ЭттинджерДаллас») – по 7.

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4 комментария
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Ну вот, что и требовалось доказать! Игорь-красавчик, остальное скажу после…. Не будем спешить, рановато пока!)
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Ответ Петрович
Безусловно он крут и один из лучших, просто так в основе команд выходить в ПО НХЛ случайные люди точно не буду. Но вот прям: "Шестёркин выиграл!" - это уж перебор с патриотизмом, Ротенберг что ли новость писал? А следующая будет о том, какого он вратаря воспитал?)
Ну такую формулировку про всех вратарей на спортсе пишут независимо от паспорта
+1
0
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Шестеркин так держать! просто глыба!
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Безусловно он крут и один из лучших, просто так в основе команд выходить в ПО НХЛ случайные люди точно не буду. Но вот прям: "Шестёркин выиграл!" - это уж перебор с патриотизмом, Ротенберг что ли новость писал? А следующая будет о том, какого он вратаря воспитал?)
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