Владислав Третьяк: «Шестеркин стал легендой одного из самых популярных клубов Северной Америки. У него уже есть «Везина», рано или поздно поднимет над головой и Кубок Стэнли»
Владислав Третьяк поделился мнением о вратаре «Рейнджерс» Игоре Шестеркине.
«Приятно видеть, как Игорь на наших глазах стал легендой одного из самых популярных клубов Северной Америки. У него уже есть «Везина», рано или поздно он поднимет над головой и Кубок Стэнли.
Наши вратари в этом плей‑офф продолжают доказывать, что российская школа на сегодняшний день сильнейшая в мире. В плей‑офф еще играют Бобровский и Георгиев, а в России тем временем уже проявляет себя следующее поколение.
Такие парни, как Артемий Плешков, блистающий во время тура сборной «России 25». Хотя большинство наших болельщиков помнит, что еще в прошлом десятилетии вратарская позиция была чуть ли не самой проблемной в стране», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.