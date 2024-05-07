Владислав Третьяк: «Шестеркин стал легендой одного из самых популярных клубов Северной Америки. У него уже есть «Везина», рано или поздно поднимет над головой и Кубок Стэнли»

Владислав Третьяк поделился мнением о вратаре «Рейнджерс» Игоре Шестеркине.

«Приятно видеть, как Игорь на наших глазах стал легендой одного из самых популярных клубов Северной Америки. У него уже есть «Везина», рано или поздно он поднимет над головой и .

Наши вратари в этом плей‑офф продолжают доказывать, что российская школа на сегодняшний день сильнейшая в мире. В плей‑офф еще играют и , а в России тем временем уже проявляет себя следующее поколение.

Такие парни, как Артемий Плешков, блистающий во время тура сборной «России 25». Хотя большинство наших болельщиков помнит, что еще в прошлом десятилетии вратарская позиция была чуть ли не самой проблемной в стране», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.