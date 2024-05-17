Панарин сделал 2 передачи в 6-м матче с «Каролиной». У него 4+7 в 10 играх плей-офф

Артемий Панарин сделал 2 голевые передачи в матче с «Каролиной» (5:3, 4-2).

Форвард « » отличился в 6-й игре 2-го раунда Кубка Стэнли.

Россиянин набрал 11-е (4+7) очко в текущем плей-офф, всего он провел 10 матчей.

Сегодня за 20:39 (1:39 – в большинстве) у 4 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».