Панарин сделал 2 передачи в 6-м матче с «Каролиной». У него 4+7 в 10 играх плей-офф
Артемий Панарин сделал 2 голевые передачи в матче с «Каролиной» (5:3, 4-2).
Форвард «Рейнджерс» отличился в 6-й игре 2-го раунда Кубка Стэнли.
Россиянин набрал 11-е (4+7) очко в текущем плей-офф, всего он провел 10 матчей.
Сегодня за 20:39 (1:39 – в большинстве) у Панарина 4 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».
после прошлой игры "альтернативными капитанами" перестали быть Фокс и Панарин, а стали Крайдер и Гудроу. четыре гола от них сегодня, все в третьем периоде.
ну и Панарин активизировался, после двух игр без очков с -3 и -2.