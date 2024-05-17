Панарин сделал 2 передачи в 6-м матче с «Каролиной». У него 4+7 в 10 играх плей-офф

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин сделал 2 голевые передачи в матче с «Каролиной» (5:3, 4-2).

Форвард «Рейнджерс» отличился в 6-й игре 2-го раунда Кубка Стэнли.

Россиянин набрал 11-е (4+7) очко в текущем плей-офф, всего он провел 10 матчей.

Сегодня за 20:39 (1:39 – в большинстве) у Панарина 4 броска в створ ворот, полезность – «плюс 1».

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4 комментария
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Отличный плофф проводит панарин
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Видно, что старается
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Хлебушек, сегодня был хорош без вопросов!!!
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интересно, теперь вернёт ему нашивку "А" Лавиолет.
после прошлой игры "альтернативными капитанами" перестали быть Фокс и Панарин, а стали Крайдер и Гудроу. четыре гола от них сегодня, все в третьем периоде.
ну и Панарин активизировался, после двух игр без очков с -3 и -2.
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