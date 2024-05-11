Валерий Каменский: «Шестеркин показывает, что российская вратарская школа – лучшая в мире. Панарин держит планку и делает разницу. «Рейнджерс» могут дойти до финала»

Валерий Каменский поделился мнением об игре «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.

Команда из Нью-Йорка ведет со счетом 3-0 в серии второго раунда с «Каролиной». «Рейнджерс» одержали семь побед подряд со старта Кубка Стэнли.

«Они долго строили эту команду. Я знаю, что четвертый год состав мало меняется. Думаю, у них сейчас большие шансы выиграть Кубок Стэнли. К тому же наши ребята очень здорово играют. Дай бог, чтобы так было.

Я радуюсь такой невероятной игре Шестеркина. Он каждую игру доказывает свое мастерство. Он показывает, что российская вратарская школа является лучшей в мире. Дай бог, чтобы продолжал в том же духе.

Панарин играет каждый сезон очень здорово, но сейчас в плей-офф надо довести дело до конца, чтобы говорить о лучшей форме. Он играет на своем уровне, держит планку, а это главное.

В его адрес было много критики, что он не играет в плей-офф, но он опровергает все тезисы, делая разницу на льду в каждой игре.

Я думаю, что «Рейнджерс» могут дойти спокойно до финала. Они являются одними из главных претендентов, но в хоккее все непредсказуемо. Но на данный момент их игра заметно выделяется с положительной стороны», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.