Кожевников о возвращении России: «Может, даже после завершения СВО не вернут, там сидят одни подлецы. Трансгендеры скоро на Олимпиаде начнут выступать – это же позорище, скоро до хоккея дойдет»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой ЧМ по хоккею Александр Кожевников олимпийский хоккейный турнир Политика Хоккей

Александр Кожевников высказался о возвращении России на международную арену.

Думаете, нас могут вернуть на международную арену в следующем году?

– Там уже пошли разговоры, чтобы навсегда нас отстранить от чемпионатов мира. Может, нас даже после завершения СВО не вернут. Там сидят одни подлецы. Не думаю, что они вернут нас очень скоро.

Организаторы же не идиоты, чтобы исключать из турнира одну из лучших сборных мира. 

– В Америке не идиоты, а в Европе – да. Трансгендеры скоро на Олимпиаде начнут выступать. Это же позорище. Скоро и до хоккея дойдет. Зачем нам ехать на Олимпиаду, где будут трансгендеры играть? Мы же должны себя уважать, – сказал бывший хоккеист сборной СССР Александр Кожевников.

Кожевников о ЧМ: «Без России это первенство водокачек. Ощущение, что некоторые сборные едут туда просто пивка попить и отдохнуть»

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3 комментария
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Кругом трансгендеры, идиоты, но не везде, возможно кретины и ещё разные неприличные люди! В целом кошмар, спасайся кто может!… Бедная Россия окружена со всех сторон, что делать, что делать….
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Ответ Alex.K71
Кругом трансгендеры, идиоты, но не везде, возможно кретины и ещё разные неприличные люди! В целом кошмар, спасайся кто может!… Бедная Россия окружена со всех сторон, что делать, что делать….
В России всё хорошо. Мы за традиционные семейные ценности. Рад, что живу в России.
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