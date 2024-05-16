Кожевников о ЧМ: «Без России это первенство водокачек. Ощущение, что некоторые сборные едут туда просто пивка попить и отдохнуть»
Александр Кожевников назвал фаворитов на победу на ЧМ по хоккею-2024.
– Кто главный фаворит на победу на ЧМ?
– Фавориты классические. Канадцы будут претендовать на первое место, американцы пошевелятся. Но есть ощущение, что некоторые сборные едут на чемпионат мира просто отдохнуть и пивка попить.
Но это первенство водокачек без России. Организаторы турнира сами жалеют, что не могут нас взять в участники, – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
как же кожеву и ко поплавит с этого )