Кожевников о ЧМ: «Без России это первенство водокачек. Ощущение, что некоторые сборные едут туда просто пивка попить и отдохнуть»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею ЧМ по хоккею Александр Кожевников алкоголь и спорт Хоккей

Александр Кожевников назвал фаворитов на победу на ЧМ по хоккею-2024.

– Кто главный фаворит на победу на ЧМ?

– Фавориты классические. Канадцы будут претендовать на первое место, американцы пошевелятся. Но есть ощущение, что некоторые сборные едут на чемпионат мира просто отдохнуть и пивка попить.

Но это первенство водокачек без России. Организаторы турнира сами жалеют, что не могут нас взять в участники, – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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22 комментария
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Ну хорош уже. Сколько можно об этом триндеть. Это похоже на поведение собак лает та собака которая боится больше. Вот постоянно ваф - ваф. Нас исключили они много что потеряли. Потеряли ни они а Россииский хоккей.
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а тем временем, почти половина матчей на чм сыграно и этот чемпионат имеет шансы оказаться самым посещаемым чемпионатом мира по хоккею в истории.

как же кожеву и ко поплавит с этого )
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Ну если учесть что последняя победа России на ЧМ была 10 лет назад, то водокачка как раз у нас под боком.
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А уж как у нас жалеют некоторые, что лишились возможности «попить пивка» в Чехии... Им можно лишь посочувствовать. :-)
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Админы сайта заработают плюс 5 в карму и мой личный респект, если предусмотрят опцию «не видеть новости от Александра Кожевникова».
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Так ЧМ по хоккею давно только для этого и нужен. Отдохнуть и попить пивка.)
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Лично я 🍺🍺🍺 купил и сидеть и за Казахстан болеть
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Россия больше всего от этого теряет надо играть с сильнейшими если хочешь прогресса, а не в своём соку варится
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Кажется, историями про "попить пивка" наша сборная отоичалась на ЧМ нередко)) Когда там Николишин говорил, что 6-8 литров пива - это восстановить водный баланс в организме)
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Ответ Ми Ша
Если бы была Россия, то пили бы водку
с пивом!
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Если бы была Россия, то пили бы водку
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Ответ Maturmalai
Любой хоккейный турнир без сильнейших игроков из НХЛ - это первенство водокачки.
Немного спорно, Тарасенко и Кузнецов на данный момент не сильнее Кучерова и Капризова. Так же и в других сборных.
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Ответ nmnackjbxkasbk
он не для зрителей работает же.)
Для зрителя, как и практически все они.
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Ответ kost68
а тем временем, почти половина матчей на чм сыграно и этот чемпионат имеет шансы оказаться самым посещаемым чемпионатом мира по хоккею в истории. как же кожеву и ко поплавит с этого )
он не для зрителей работает же.)
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Ответ Cucofrukt
Админы сайта заработают плюс 5 в карму и мой личный респект, если предусмотрят опцию «не видеть новости от Александра Кожевникова».
Да ладно, он забавный
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Любой хоккейный турнир без сильнейших игроков из НХЛ - это первенство водокачки.
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А Кожевникова пиво пить не пригласили, вот ведь редиски. Вот он каждый день талдычит что чемпионат мира не интересен.
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Пойди уже, поговори с Ротенбергом.
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Кто о чем, а Кожевников о бухле.
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Дурень
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Кожевников, как всегда, оригинален. Звоните ему чаще:)))
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Каждый день одни и те же комментарии в стиле: я шла за вами 2 километра, чтобы сказать, как вы мне безразличны.
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