Кожевников о ЧМ: «Без России это первенство водокачек. Ощущение, что некоторые сборные едут туда просто пивка попить и отдохнуть»

Александр Кожевников назвал фаворитов на победу на ЧМ по хоккею-2024.

– Кто главный фаворит на победу на ЧМ?

– Фавориты классические. Канадцы будут претендовать на первое место, американцы пошевелятся. Но есть ощущение, что некоторые сборные едут на чемпионат мира просто отдохнуть и пивка попить.

Но это первенство водокачек без России. Организаторы турнира сами жалеют, что не могут нас взять в участники, – заявил двукратный олимпийский чемпион .