Александр Кожевников: «Ничушкину не хватило характера. Он и до рекорда, видимо, на «допинге» доехал. Могут и аннулировать результаты»

Теги происшествия Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Евгений Кузнецов Александр Кожевников Валерий Ничушкин Хоккей

Александр Кожевников высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы. 

«Плохо для Ничушкина, ситуация нехорошая. Похоже, что у него произошел рецидив, не сдержался, но это вещь такая... Поэтому лучше не начинать и не попадать в эти рецидивы (смеется).

Он тут повторил рекорд, но это можно теперь поставить под сомнение. Видимо, следят там за наркотиками, хотя в баскетболе вроде особо не следят. Похоже, нервы сдали у кого-то там. Терпение у «Колорадо» лопнуло. Он и до рекорда, видимо, на «допинге» доехал. Могут и аннулировать результаты, но не думаю, что до этого дойдет.

На этой ерунде уже и Ничушкин, и Кузнецов сгорели. Но Евгений – молодец, держится, а Ничушкину не хватило характера. Хотя и игрок хороший, и мужик классный. Ничего тут уже не сделаешь, но все мы люди и все ошибаемся», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Слышал, что Ничушкин провалил тест на наркотики». Журналист Дэйтер об отстранении игрока на 6 месяцев

Ничушкин отстранен НХЛ – минимум на полгода. В чем дело?

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5 комментариев
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Ну вот как так, в НХЛ все тактично и осторожно говорят о том, что ситуация печальная, да, Ничушкин подвел, но ему удачи и восстановления, а наши деятели чуть ли не подряд - наркоман, допинг, да откуда вы это знаете, настолько привыкли лицемерить что пофиг что нести? Понятно что Валера загубил карьеру, понятно что все плохо, но мы же не знаем что там в точности произошло, какого хрена бросаться такими заявлениями?
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Отменял все голы в регуляке и удалят профиль на сайте nhl.com
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Ну да, победы Далласа над Колорадо аннулируют. ;)
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