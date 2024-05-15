Александр Кожевников: «Ничушкину не хватило характера. Он и до рекорда, видимо, на «допинге» доехал. Могут и аннулировать результаты»

Александр Кожевников высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

«Плохо для , ситуация нехорошая. Похоже, что у него произошел рецидив, не сдержался, но это вещь такая... Поэтому лучше не начинать и не попадать в эти рецидивы (смеется).

Он тут повторил рекорд, но это можно теперь поставить под сомнение. Видимо, следят там за наркотиками, хотя в баскетболе вроде особо не следят. Похоже, нервы сдали у кого-то там. Терпение у « » лопнуло. Он и до рекорда, видимо, на «допинге» доехал. Могут и аннулировать результаты, но не думаю, что до этого дойдет.

На этой ерунде уже и Ничушкин, и сгорели. Но Евгений – молодец, держится, а Ничушкину не хватило характера. Хотя и игрок хороший, и мужик классный. Ничего тут уже не сделаешь, но все мы люди и все ошибаемся», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

«Слышал, что Ничушкин провалил тест на наркотики». Журналист Дэйтер об отстранении игрока на 6 месяцев

Ничушкин отстранен НХЛ – минимум на полгода. В чем дело?