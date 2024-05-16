Кожевников о ЧМ: «Интереса нет, потому что нет России. Но сейчас место удачно выбрали, в Чехию много болельщиков приехало. Там пива попить можно»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой болельщики ЧМ по хоккею Александр Кожевников алкоголь и спорт Хоккей

Александр Кожевников высказался о ЧМ по хоккею-2024 без сборной России.

– Ваш интерес к чемпионату мира упал?

– Нет никакого интереса. Вообще никакого. Потому что нет сборной России. Турнир очень много потерял из-за нашего отсутствия. Теперь уровень совсем другой.

Но сейчас место удачно выбрали, в Чехию много болельщиков приехало. Там пива попить можно. За счет пива проходит чемпионат мира.

– Даже финал смотреть не будете?

– Не знаю. Рваться и искать трансляцию точно не буду, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сколько раз ещё до конца ЧМ Кожевников скажет, что турнир ему неинтересен? Думаю, 5-6 точно получится.
+1
0
+1
Кожевников тоже поехал бы попить чешского пива. Все пивные Праги обошел бы.
+1
0
+1
Чешское пиво спасло чемпионат мира по хоккею!!Главная новость дня!!!👍
0
0
0
А я и без Чехии хлебну в ближайшем КБ. ;)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий