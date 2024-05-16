Кожевников о ЧМ: «Интереса нет, потому что нет России. Но сейчас место удачно выбрали, в Чехию много болельщиков приехало. Там пива попить можно»

Александр Кожевников высказался о ЧМ по хоккею-2024 без сборной России.

– Ваш интерес к чемпионату мира упал?

– Нет никакого интереса. Вообще никакого. Потому что нет сборной России. Турнир очень много потерял из-за нашего отсутствия. Теперь уровень совсем другой.

Но сейчас место удачно выбрали, в Чехию много болельщиков приехало. Там пива попить можно. За счет пива проходит чемпионат мира.

– Даже финал смотреть не будете?

– Не знаю. Рваться и искать трансляцию точно не буду, – сказал двукратный олимпийский чемпион .