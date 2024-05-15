Плющев об отстранении Ничушкина: «Валера сам виноват. Шанс был, он его не использовал. Думаю, он не сможет вернуться на прежний уровень, будет слишком сложно»

Теги происшествия Кубок Стэнли Колорадо Владимир Плющев НХЛ Валерий Ничушкин Р-Спорт Хоккей

Владимир Плющев высказался об отстранении Валерия Ничушкина.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

«Насколько я понимаю, лига и клуб достаточно терпеливо относились ко всему, что происходило, и старались помочь ему. Валера сам виноват в этой ситуации.

У него был шанс, он его не использовал. Хотя отношение к нему было нормальным.

Думаю, он не сможет вернуться на прежний уровень. Это будет слишком сложно. Вряд ли какие-то клубы будут пытаться его реабилитировать после того, что было», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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5 комментариев
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а что случилось ,дунул снова ?
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С точки зрения игры он не потярет ничего, кроме возможности в этом году побороться за кубок и месяца в следующей регулярке. Все-таки как игрок он очень высокого уровня, он это доказал.

Вопрос в рукодстве Лавин, дадут ли шанс еще. Да и могут ли они вообще юридически отказать? Партнеры, наверно, вот кто его отсутствию в третий раз уже не особо рады.

Хотя, если причина не в тяжёлых вещества, то как это вообще оценивать жестко. Сложно все.
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