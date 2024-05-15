Плющев об отстранении Ничушкина: «Валера сам виноват. Шанс был, он его не использовал. Думаю, он не сможет вернуться на прежний уровень, будет слишком сложно»

Владимир Плющев высказался об отстранении Валерия Ничушкина.

Форвард « » попал в третий этап программы помощи игрокам . Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

«Насколько я понимаю, лига и клуб достаточно терпеливо относились ко всему, что происходило, и старались помочь ему. Валера сам виноват в этой ситуации.

У него был шанс, он его не использовал. Хотя отношение к нему было нормальным.

Думаю, он не сможет вернуться на прежний уровень. Это будет слишком сложно. Вряд ли какие-то клубы будут пытаться его реабилитировать после того, что было», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Слышал, что Ничушкин провалил тест на наркотики». Журналист Дэйтер об отстранении игрока на 6 месяцев

Ничушкин отстранен НХЛ – минимум на полгода. В чем дело?