Плющев об отстранении Ничушкина: «Валера сам виноват. Шанс был, он его не использовал. Думаю, он не сможет вернуться на прежний уровень, будет слишком сложно»
Владимир Плющев высказался об отстранении Валерия Ничушкина.
Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
«Насколько я понимаю, лига и клуб достаточно терпеливо относились ко всему, что происходило, и старались помочь ему. Валера сам виноват в этой ситуации.
У него был шанс, он его не использовал. Хотя отношение к нему было нормальным.
Думаю, он не сможет вернуться на прежний уровень. Это будет слишком сложно. Вряд ли какие-то клубы будут пытаться его реабилитировать после того, что было», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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Вопрос в рукодстве Лавин, дадут ли шанс еще. Да и могут ли они вообще юридически отказать? Партнеры, наверно, вот кто его отсутствию в третий раз уже не особо рады.
Хотя, если причина не в тяжёлых вещества, то как это вообще оценивать жестко. Сложно все.