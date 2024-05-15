Плющев об игре Канады с Австрией: «Североамериканцы приезжают на турниры пошалить. Чувствуют превосходство, могут позволить себе своевольность»

Владимир Плющев высказался о матче Канады с Австрией (7:6 ОТ) на ЧМ-2024.

«Интерес к чемпионату мира появляется на стадиях полуфинала и финала. Сейчас неинтересно смотреть тех же поляков, французов. Это не та конкуренция, которую хотят видеть болельщики.

А то, что сборная Канады обыграла Австрию только в овертайме – это нормально. Североамериканцы приезжают на турниры немного пошалить. Они чувствуют свое превосходство, могут позволить себе некоторые шалости, своевольность», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Австрия отыгралась с 1:6 у Канады на ЧМ, выиграв 3-й период 5:0 и уступив в овертайме