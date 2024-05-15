Плющев об игре Канады с Австрией: «Североамериканцы приезжают на турниры пошалить. Чувствуют превосходство, могут позволить себе своевольность»

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Владимир Плющев высказался о матче Канады с Австрией (7:6 ОТ) на ЧМ-2024.

«Интерес к чемпионату мира появляется на стадиях полуфинала и финала. Сейчас неинтересно смотреть тех же поляков, французов. Это не та конкуренция, которую хотят видеть болельщики.

А то, что сборная Канады обыграла Австрию только в овертайме – это нормально. Североамериканцы приезжают на турниры немного пошалить. Они чувствуют свое превосходство, могут позволить себе некоторые шалости, своевольность», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Австрия отыгралась с 1:6 у Канады на ЧМ, выиграв 3-й период 5:0 и уступив в овертайме

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1 комментарий
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На поляков как раз смотреть очень интересно. Да, это слабая команда, ну так в Польше это и не самый популярный вид спорта. И, тем не менее, они пытаются и темп держать, и комбинировать, играют отнюдь не в дуболомный хоккей, какой можно ожидать от аутсайдера. Очень приятно видеть множество болельщиков, которые приехали из разных городов Польши болеть за свою сборную, хотя она никогда ничего не добивалась и вряд ли даже задержится в элите.
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