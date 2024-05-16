Агент Квартальнов о Гатиятуллине в «Ак Барсе»: «Трактор» при нем играл в более закрытый хоккей, но все может поменяться. Возможно, он поменял свое видение тактики»

Теги Ак Барс Трактор Зинэтула Билялетдинов КХЛ Никита Квартальнов Анвар Гатиятулин Никита Дыняк Хоккей

Никита Квартальнов высказался о назначении Анвара Гатиятулина в «Ак Барс».

– В принципе, нормально, потому что команда проиграла, уступив в первом раунде. Плюс ко всему у Билялетдинова заканчивался контракт.

– Что скажешь о Гатиятуллине и его помощниках?

Гатиятулин – опытный специалист, до этого работал в хорошей команде. Я так понимаю, что всех помощников он очень хорошо знает, работал с ними. Это профессионалы своего дела.

– Стоит ли ждать от Казани более атакующего хоккея?

– Не думаю, «Трактор» всегда играл в более закрытый хоккей при Гатиятулине, но все может поменяться. Прошло время, возможно, специалист поменял свое мнение, видение тактики.

– Может ли твой клиент Никита Дыняк претендовать на большее, нежели игру в нижних звеньях?

– Я уверен, что он будет игроком основного состава, все будет зависеть от него. Если он будет показывать более зрелищную игру в атаке, больше забивать, то я уверен, он будет получать шансы и в большинстве.

По Дыняку у меня нет никаких сомнений, он будет играть как минимум также, как и прошедшем сезоне, а возможно даже более продуктивно, – сказал агент Никита Квартальнов.

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3 комментария
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Будет Трактор в зелёной джерси!!! Ничего другого ждать не НАДО!
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Агента Квартальнова должно больше интересовать Динамо Мн Квартальнова
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Также временами уступая место в основе Свечниковым?
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