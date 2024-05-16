Генменеджер «Ак Барса»: «У Евсеева будут шансы наравне со всеми – предсезонку он начнет с нами. Общались с Никитой и Бабаевым после победы в Кубке Петрова»

Марат Валиуллин высказался о будущем Никиты Евсеева в «Ак Барсе».

– оказался абсолютно не нужен Билялетдинову, его агент даже подавал жалобу в на дискриминацию. Обсуждали с Гатиятулиным, насколько ему нужен этот игрок?

– C Никитой и Шуми мы общались после того, как Евсеев выиграл Кубок Петрова в составе « ».

У него будут шансы наравне со всеми – предсезонку он начнет с нами, – сказал генеральный менеджер « » Марат Валиуллин.