Генменеджер «Ак Барса»: «У Евсеева будут шансы наравне со всеми – предсезонку он начнет с нами. Общались с Никитой и Бабаевым после победы в Кубке Петрова»

Теги Ак Барс Нефтяник Альметьевск Шуми Бабаев Марат Валиуллин КХЛ ВХЛ Никита Евсеев Хоккей

Марат Валиуллин высказался о будущем Никиты Евсеева в «Ак Барсе».

Никита Евсеев оказался абсолютно не нужен Билялетдинову, его агент Шуми Бабаев даже подавал жалобу в КХЛ на дискриминацию. Обсуждали с Гатиятулиным, насколько ему нужен этот игрок?

– C Никитой и Шуми мы общались после того, как Евсеев выиграл Кубок Петрова в составе «Нефтяника».

У него будут шансы наравне со всеми – предсезонку он начнет с нами, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

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