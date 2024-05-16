Генменеджер «Ак Барса»: «У Евсеева будут шансы наравне со всеми – предсезонку он начнет с нами. Общались с Никитой и Бабаевым после победы в Кубке Петрова»
Марат Валиуллин высказался о будущем Никиты Евсеева в «Ак Барсе».
– Никита Евсеев оказался абсолютно не нужен Билялетдинову, его агент Шуми Бабаев даже подавал жалобу в КХЛ на дискриминацию. Обсуждали с Гатиятулиным, насколько ему нужен этот игрок?
– C Никитой и Шуми мы общались после того, как Евсеев выиграл Кубок Петрова в составе «Нефтяника».
У него будут шансы наравне со всеми – предсезонку он начнет с нами, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.