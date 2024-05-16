Генменеджер «Ак Барса»: «У Билялова были варианты с другими клубами на большие суммы. Рады, что он согласился на наши условия»

Теги Ак Барс Марат Валиуллин КХЛ Тимур Билялов Хоккей

Марат Валиуллин высказался о новом контракте «Ак Барса» с Тимуром Биляловым.

– Насколько сложно было продлить контракт с Биляловым с учетом того, что это было не сделано по ходу сезона и нынешней весной он выходил на рынок неограниченно свободных агентов?

– Варианты у него были с другими клубами. Варианты на большие суммы контракта. И переговоры с нами шли очень сложно.

Но мы рады, что Тимур согласился на наши условия, понимая, сколько лет он провел в «Ак Барсе», что клуб ему дал. Надеюсь, мы будем вместе идти к новым победам. Ему еще многое нужно доказать.

– То есть он не выкручивал руки «Ак Барсу», не пользовался ситуацией, что на него был спрос?

– Нет-нет. Он молодец, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

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1 комментарий
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Средний вратарь. В регулярке спокоен, а в плей офф всегда на нервах. Рейдеборн его переиграл, но Билялову все равно давали играть больше. На том и погорели. Адам ушел за игровым временем и выиграл КГ, а Билялов травмируется каждый сезон и допускает роковые ошибки в плей офф. Его даже Ахтямов бы отправил в бекапы, но в Ак Барсе как-то туго с восприятием и они опять будут делать ставку на Билялова
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