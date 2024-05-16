Путин о 60-летии «Золотой шайбы»: «Легендарный турнир стал школой мастерства для нескольких поколений. Отрадно, что и сегодня движение вносит вклад в популяризацию ценностей здорового образа жизни»

Теги Владимир Путин олимпийский хоккейный турнир Политика детский хоккей ЗОЖ Здоровье Хоккей

Владимир Путин поздравил участников «Золотой шайбы» с 60-летием турнира.

Суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» проходит 16-19 мая в Химках

«Дорогие друзья! Приветствую вас на Суперфинале и поздравляю с 60-летием рождения турнира «Золотая шайба».

За прошедшие годы легендарная «Золотая шайба» стала настоящей школой мастерства, знаний и командной сплоченности для нескольких поколений талантливых, энергичных мальчишек и девчонок со всей страны и по праву завоевала признание как один из наиболее массовых и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта.

Многие из ребят, став признанными звездами, прославились своими триумфами на крупнейших международных соревнованиях, Олимпийских играх.

Отрадно, что и сегодня ваше движение развивается, вовлекает в орбиту своей деятельности новых участников, вносит значимый вклад в популяризацию среди молодежи ценностей здорового, активного образа жизни.

Желаю вам удачи, честной борьбы, ярких и незабываемых впечатлений», – говорится в сообщении президента России Владимира Путина.

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5 комментариев
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Ждем высказывания Васильича про Кожаный мяч и хет-трик Гены Букина в финале!
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Зашёл , смотрю 2 коммента, а их нет ...
Кто-то подтёр 🤷
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Про Великого хоккеиста - писать только Великое . Из книги родоначальника хоккея Р.А . Ротенберга .
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В российском хоккейном мире термин "золотая шайба" стал именем нарицательным, что означает самый низкий уровень хоккея
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