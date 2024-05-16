Вратарь «Аризоны» Ингрэм выиграл «Билл Мастертон Трофи». Награду вручают за высокое мастерство и верность хоккею

Теги рейтинги Аризона НХЛ Коннор Ингрэм Хоккей

Голкипер «Аризоны» Коннор Ингрэм стал обладателем «Билл Мастертон Трофи».

Приз ежегодно вручается в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею. 

В борьбе за награду Ингрэм опередил других финалистов – вратаря «Каролины» Фредерика Андерсена и защитника «Калгари» Оливера Шилингтона.

27-летний Ингрэм прошел программу лечения от депрессии и ОКР в 2021 году, едва не завершив перед этим игровую карьеру. В октябре 2022-го «Аризона» забрала его с драфта отказов, в сезоне-2023/24 он стал основным вратарем команды.

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4 комментария
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Ответ Strannix
Ещё одну награду обесценили
Ну эта награда никогда не считалась особо ценной
Ингрэм стал лидером сезона по сухарям (6) и 21-м голкипером по показателю xG - и это играя в Аризоне.
+1
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+1
Ответ Strannix
В следующем году точно Ничушкин получит
Разве что номинация) он верен не хоккею а чему то другому)
+1
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+1
В следующем году точно Ничушкин получит
+3
-3
0
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