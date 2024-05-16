Вратарь «Аризоны» Ингрэм выиграл «Билл Мастертон Трофи». Награду вручают за высокое мастерство и верность хоккею

Голкипер «Аризоны» Коннор Ингрэм стал обладателем «Билл Мастертон Трофи».

Приз ежегодно вручается в за высокое мастерство и верность хоккею.

В борьбе за награду Ингрэм опередил других финалистов – вратаря «Каролины» Фредерика Андерсена и защитника «Калгари» Оливера Шилингтона.

27-летний прошел программу лечения от депрессии и ОКР в 2021 году, едва не завершив перед этим игровую карьеру. В октябре 2022-го « » забрала его с драфта отказов, в сезоне-2023/24 он стал основным вратарем команды.