Вратарь «Аризоны» Ингрэм выиграл «Билл Мастертон Трофи». Награду вручают за высокое мастерство и верность хоккею
Голкипер «Аризоны» Коннор Ингрэм стал обладателем «Билл Мастертон Трофи».
Приз ежегодно вручается в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.
В борьбе за награду Ингрэм опередил других финалистов – вратаря «Каролины» Фредерика Андерсена и защитника «Калгари» Оливера Шилингтона.
27-летний Ингрэм прошел программу лечения от депрессии и ОКР в 2021 году, едва не завершив перед этим игровую карьеру. В октябре 2022-го «Аризона» забрала его с драфта отказов, в сезоне-2023/24 он стал основным вратарем команды.
Ингрэм стал лидером сезона по сухарям (6) и 21-м голкипером по показателю xG - и это играя в Аризоне.