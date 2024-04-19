Бобровский разделил 1-е место по шатаутам в сезоне НХЛ – 6. Линдгрен, Ингрэм и Джарри повторили этот результат

Сергей Бобровский провел шесть сухих матчей в этом сезоне НХЛ.

35-летний россиянин разделил первое место по количеству шатаутов в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ.

На счету вратаря «Флориды» шесть сухих матчей.

Три вратаря смогли повторить этот показатель – Чарли Линдгрен («Вашингтон»), Коннор Ингрэм («Аризона») и Тристан Джерри («Питтсбург»).

Бобровский одержал 36 побед за 58 игр в нынешнем сезоне. Он отразил 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,37.