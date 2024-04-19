Бобровский разделил 1-е место по шатаутам в сезоне НХЛ – 6. Линдгрен, Ингрэм и Джарри повторили этот результат
Сергей Бобровский провел шесть сухих матчей в этом сезоне НХЛ.
35-летний россиянин разделил первое место по количеству шатаутов в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ.
На счету вратаря «Флориды» шесть сухих матчей.
Три вратаря смогли повторить этот показатель – Чарли Линдгрен («Вашингтон»), Коннор Ингрэм («Аризона») и Тристан Джерри («Питтсбург»).
Бобровский одержал 36 побед за 58 игр в нынешнем сезоне. Он отразил 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,37.
Просто ассоциация такая возникла.
"Бобровский стал первым, а остальные повторили".
Наши вратари в последние годы, несмотря на все политические потрясения, вниманием точно не обделены.
Василевский, Шестеркин, Сорокин, Бобровский - все отмечаются специалистами как одни из лучших в лиге, что подтверждается и индивидуальными наградами.