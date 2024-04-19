Бобровский разделил 1-е место по шатаутам в сезоне НХЛ – 6. Линдгрен, Ингрэм и Джарри повторили этот результат

Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Флорида Аризона Сергей Бобровский НХЛ Чарли Линдгрен Тристан Джерри Коннор Ингрэм Хоккей

Сергей Бобровский провел шесть сухих матчей в этом сезоне НХЛ.

35-летний россиянин разделил первое место по количеству шатаутов в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ.

На счету вратаря «Флориды» шесть сухих матчей.

Три вратаря смогли повторить этот показатель – Чарли Линдгрен («Вашингтон»), Коннор Ингрэм («Аризона») и Тристан Джерри («Питтсбург»).

Бобровский одержал 36 побед за 58 игр в нынешнем сезоне. Он отразил 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,37.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Здесь скорее Бобровский повторил этот результат,потому что Ингрэм и Джерри сделали это раньше.
+6
0
+6
Почему-то пассаж про "повторили результат" напомнил классический анекдот про забег Брежнева и Никсона, в котором дорогой Леонид Ильич занял почетное второе место, а Никсон пришёл предпоследним....

Просто ассоциация такая возникла.

"Бобровский стал первым, а остальные повторили".
+6
0
+6
Но для Везины этого, увы, маловато.
+3
0
+3
Ответ дендробиум
Потому что - русский.
Что за глупость?
Наши вратари в последние годы, несмотря на все политические потрясения, вниманием точно не обделены.
Василевский, Шестеркин, Сорокин, Бобровский - все отмечаются специалистами как одни из лучших в лиге, что подтверждается и индивидуальными наградами.
+2
0
+2
самое время взять КС. Удачи Флориде !
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий