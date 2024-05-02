Андерсен, Ингрэм и Шилингтон – в числе финалистов на «Билл Мастертон Трофи». Награду вручают за высокое мастерство и верность хоккею

НХЛ объявила финалистов на «Билл Мастертон Трофи».

Приз ежегодно вручается в НХЛ за высокое мастерство и верность хоккею.

В тройку претендентов вошли вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен, голкипер «Аризоны» Коннор Ингрэм и защитник «Калгари» Оливер Шилингтон.

Андерсен по ходу регулярки пропустил 49 матчей с 4 ноября по 7 марта из-за проблем со свертываемостью крови, но вернулся и выиграл 9 матчей из 10 на финише сезона.

Ингрэм прошел программу лечения от депрессии и ОКР в 2021-м. В октябре 2022 года «Аризона» забрала его с драфта отказов, в сезоне-2023/24 он стал основным вратарем команды

Шилингтон в январе вернулся в составе «Калгари» спустя полтора года отсутствия из-за психологических проблем.