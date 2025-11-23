Мичков забросил 5-ю шайбу в сезоне и сцепился с Грицюком в матче с «Нью-Джерси». Матвей провел 100-ю игру в НХЛ – у него 73 очка и «минус 20»

Матвей Мичков забросил 5-ю шайбу в сезоне и вступил в стычку с Арсением Грицюком.

Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси » (6:3).

На счету 20-летнего россиянина стало 10 (5+5) очков в 20 играх в сезоне при полезности «минус 2». Он прервал серию из 3 матчей без очков.

Сегодня Матвей (15:49, «+2», 2 броска, 2 потери, 1 перехват) получил 4 минуты штрафа – в результате стычки с форвардом «Девилс» Арсением Грицюком.

Игрок «Флайерс» был наказан за удар соперника клюшкой по рукам и грубость, Грицюк получил 2 минуты за грубость.

Добавим, что эта игра стала для Матвея 100-й за карьеру в лиге. У него 73 (31+42) очка при полезности «минус 20».