Гендиректор «Салавата» Баширов: «Бюджет нам никто не уменьшал. Наметили план мероприятий, чтобы не было никаких проблем в течение сезона»

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс деньги Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата Юлаева» прокомментировал бюджет клуба на сезон-2024/25.

– Какие глобальные выводы сделали по вылету в первом раунде плей-офф? «Салават Юлаев» в чем-то кардинально изменится в новом сезоне или вы будете продолжать строить команду в этом направлении?

– В этом смысле ничего не поменяется. Команда будет играть в активный и интересный для болельщиков хоккей. Это самая главная задача. Причины поражения назвать сложно. Их целый комплекс, всего по чуть-чуть не хватило: травмы игроков, тренерские решения, возможно, неправильные решения по кадрам и трансферам.

Будем постепенно все настраивать. Катастрофы нет. Есть хорошая база. Мы будем только злее. Это не дежурная фраза. Когда ты два года не выходишь во второй круг плей-офф, становишься злее и профессиональнее.

– Финансовое положение «Салавата Юлаева» стабильно? Понимаете, сколько денег потратите на формирование команды?

– Бюджет нам никто не уменьшал. На прошедшем заседании совета директоров говорилось об этом. Мы наметили план мероприятий, чтобы не было никаких проблем в течение сезона. Это тоже повлияло на результат, – сказал Ринат Баширов.

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3 комментария
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Баширов иди ты …..🤡
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Кто-нибудь про Дроздова задайте вопрос этому умнику
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Хорошего хоккея в республике Башкортостан ждать не стоит, к большому сожалению. ((((
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