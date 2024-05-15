Гендиректор «Салавата» о Мелоше: «Не исключено, что он останется. Пока все варианты, которые нам предлагаются, ниже его уровня»

Ринат Баширов высказался о будущем Николаса Мелоша в «Салавате Юлаеве».

– Как ведется работа по иностранцам? Этот рынок открыт для «Салавата Юлаева»?

– Есть хорошие варианты по нападению. По защитникам пока нет игроков, которых мы ищем. Ждем завершения сезонов и . Мы ищем определяющего защитника под большинство, без которого было бы невозможно представить команду.

– Николас Мелош не подошел на эту роль?

– Не исключено, что он останется в команде. Это его первый сезон, он не сразу вошел в ритм, был без предсезонки.

Пока все варианты, которые нам предлагаются, ниже уровня Мелоша, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» .