Гендиректор «Салавата» о Мелоше: «Не исключено, что он останется. Пока все варианты, которые нам предлагаются, ниже его уровня»
Ринат Баширов высказался о будущем Николаса Мелоша в «Салавате Юлаеве».
– Как ведется работа по иностранцам? Этот рынок открыт для «Салавата Юлаева»?
– Есть хорошие варианты по нападению. По защитникам пока нет игроков, которых мы ищем. Ждем завершения сезонов НХЛ и АХЛ. Мы ищем определяющего защитника под большинство, без которого было бы невозможно представить команду.
– Николас Мелош не подошел на эту роль?
– Не исключено, что он останется в команде. Это его первый сезон, он не сразу вошел в ритм, был без предсезонки.
Пока все варианты, которые нам предлагаются, ниже уровня Мелоша, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.