Гендиректор «Салавата» о Мелоше: «Не исключено, что он останется. Пока все варианты, которые нам предлагаются, ниже его уровня»

Теги Салават Юлаев НХЛ АХЛ КХЛ Николас Мелош Спорт-Экспресс Ринат Баширов Хоккей

Ринат Баширов высказался о будущем Николаса Мелоша в «Салавате Юлаеве».

– Как ведется работа по иностранцам? Этот рынок открыт для «Салавата Юлаева»?

– Есть хорошие варианты по нападению. По защитникам пока нет игроков, которых мы ищем. Ждем завершения сезонов НХЛ и АХЛ. Мы ищем определяющего защитника под большинство, без которого было бы невозможно представить команду.

– Николас Мелош не подошел на эту роль?

– Не исключено, что он останется в команде. Это его первый сезон, он не сразу вошел в ритм, был без предсезонки.

Пока все варианты, которые нам предлагаются, ниже уровня Мелоша, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий