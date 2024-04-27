Баширов о будущем Кулемина в «Салавате»: «Вполне возможно, что он продолжит карьеру, если все сойдется. Позже вернемся к этому разговору»
Ринат Баширов высказался о будущем Николая Кулемина в «Салавате».
Кулемин выступает за «Салават Юлаев» с 2021 года. Срок его контракта с клубом истекает 30 апреля.
«Он сейчас улаживает ряд своих вопросов, мы позже вернемся к этому разговору.
Вполне возможно, что он продолжит карьеру, если все сойдется», – сказал гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов.
В 46 играх регулярного чемпионата-2023/24 Кулемин набрал 25 (13+12) очков, в плей-офф он сыграл 2 матча.