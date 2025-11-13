Стас Михайлов произвел символическое вбрасывание перед игрой «Ак Барса» с «Динамо»
Стас Михайлов произвел символическое вбрасывание перед матчем КХЛ.
Стас Михайлов произвел символическое вбрасывание перед игрой КХЛ «Ак Барс» – «Динамо».
Матч Фонбет Чемпионата КХЛ проходит на «Татнефть-Арене» в Казани.
«Все для тебя, дорогой болельщик!
Символическое вбрасывание перед матчем произвел народный артист РФ Стас Михайлов», – говорится в сообщении «Ак Барса».
Фото: t.me/hc_akbars/39098
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
