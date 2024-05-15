Гендиректор «Салавата» о минимальном результате на сезон: «Пройти первый круг плей-офф»

Гендиректор «Салавата Юлаева» назвал минимальный результат на сезон-2024/25.

– Беспокоит оборона «Салавата Юлаева». Как идет работа по поиску защитников?

– Я не понимаю, почему сегодня возникло беспокойство за оборону. Молодые ребята, которые полностью готовы к КХЛ, заходят в основу: Варлов, Газимов, Комаров. У них и у нас есть право на ошибку. Оно появилось.

– Как право на ошибку появилось после двух вылетов в первом раунде плей-офф?

– Есть возможности, которые я не могу назвать. У тех, кто ставит нам задачу, есть определенные условия, которые говорят о том, что нам дадут продолжить строительство команды независимо от того, какой результат мы покажем. Конечно, я не говорю о невыходе в плей-офф.

– А каков минимальный результат на ближайший сезон?

– Пройти первый круг плей-офф, – сказал Ринат Баширов.