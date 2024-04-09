Яруллин об игре во время Рамадана: «Усталость была уже к концу сезона. Не сказать, что это из-за поста. Наоборот, чувствовал свежесть и легкость мышления»

Теги Локомотив Трактор КХЛ Кубок Гагарина Альберт Яруллин религия Питание Хоккей

Альберт Яруллин прокомментировал поражение в серии с «Локомотивом» (0-4).

Ярославцы обыграли «Трактор» (3:0) в четвертом матче полуфинала плей-офф.

– Не хватило голов, реализации, хладнокровия в завершающем действии. В том числе в целом по серии.

«Локомотив» – хорошая команда, они молодцы. Не нужно умалять заслуг соперника. На протяжении трех лет они почти неизменно играют одним составом, с одной системой, и действия уже отточены на подсознании. Поэтому с «Локомотивом» было очень сложно играть.

Но мы должны к каждому сопернику находить ключи и взламывать оборону. Наша вина в этом, естественно, есть.

– Как вы себя чувствовали? Как игралось во время мусульманского поста?

– Нормально себя чувствовал. Никаких проблем в этом не было. Усталость была уже к концу сезона. Не сказать, что это из-за поста. Наоборот, чувствовал свежесть и легкость мышления.

– Насколько довольны итогами сезона – бронзовыми медалями КХЛ?

– Если говорить по горячим следам, то мы проиграли игру и, конечно, этим недовольны, расстроены. В целом, если делать трезвую аналитику, то это неплохой результат, но и не наш предел, – сказал защитник «Трактора» Альберт Яруллин.

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