Яруллин перейдет в «Ак Барс» из «Трактора» («РБ Спорт»)

Защитник Альберт Яруллин вернется в «Ак Барс».

Как сообщает «РБ Спорт», 30-летний игрок «Трактора» перейдет в казанскую команду после окончания контракта с челябинским клубом. Главной причиной является желание хоккеиста играть в Казани.

Яруллин является воспитанником казанского хоккея. Защитник уже играл за « » с 2011 по 2014 год и с 2015 по 2021-й.

Три последних сезона хоккеист выступал за « ». Срок соглашения с клубом истекает 30 апреля.

В регулярном чемпионате-2023/24 он провел 63 матча и набрал 21 (6+15) очко при показателе полезности «-1». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 4 (1+3) балла в 14 играх при полезности «+2».