Яруллин перейдет в «Ак Барс» из «Трактора» («РБ Спорт»)

Теги Ак Барс Трактор возможные переходы КХЛ Альберт Яруллин Хоккей

Защитник Альберт Яруллин вернется в «Ак Барс».

Как сообщает «РБ Спорт», 30-летний игрок «Трактора» перейдет в казанскую команду после окончания контракта с челябинским клубом. Главной причиной является желание хоккеиста играть в Казани.

Яруллин является воспитанником казанского хоккея. Защитник уже играл за «Ак Барс» с 2011 по 2014 год и с 2015 по 2021-й.

Три последних сезона хоккеист выступал за «Трактор». Срок соглашения Альберта Яруллина с клубом истекает 30 апреля.

В регулярном чемпионате-2023/24 он провел 63 матча и набрал 21 (6+15) очко при показателе полезности «-1». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 4 (1+3) балла в 14 играх при полезности «+2».

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15 комментариев
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Ожидаемо
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Все кто минусует о его ненадежной игре, вы игры Трактора вообще смотрите?
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Ответ srs
А главная причина отказа АБ в возвращении заключается в неспособности Яру им помочь вернутся сильнее
Впрочем зеленым почти ничего не поможет в ближайшие годы. Находятся под капитальным влиянием советов дедушки Билли
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Хорошее усиление👌🏼🤲🏼
Понятно было , что вернут своего воспитанника
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А главная причина отказа АБ в возвращении заключается в неспособности Яру им помочь вернутся сильнее
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Возвращение блудного сына? 😄 я буду рада 👏 хороший сезон провел
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Спасибо Альберту за три сезона в Тракторе!! Удачи тебе дома!!!)
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Гавнулин
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Отличная новость. Капитаном бы был шикарно было бы. Свой воспитанник да ещё и казанский парень. Ему не все равно
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Мечеловец Шабанов в Ак Барсе было бы конечно красиво. Тем более есть ярчайший тому пример
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Странное ощущение на это сообщение.когда со всех сторон негатив на Трактор в серии с Локомотивом.
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Валиуллин... Гатиятуллин... Яруллин..........
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Спасибо за работу, Ярулла! И удачи дома
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