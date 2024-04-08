Яруллин о 0:3 от «Локомотива»: «Трактору» не хватило голов, с нулем шайб не выиграешь. Соперник был сильнее и по серии, и в этом матче. Они выиграли заслуженно»

Альберт Яруллин высказался после поражения в серии с «Локомотивом» (0-4).

Ярославцы обыграли « » (3:0) в четвертом матче полуфинала плей-офф.

– Нам элементарно не хватило голов, с нулем шайб не выиграешь матч. Соперник был сильнее и по серии, и в этом матче. Они выиграли заслуженно, пожелаем им удачи в финале.

– Теперь можно сказать, что одним из ключевых факторов стала травма ?

– Зак – наш моторчик, он дает энергию. Его травма, конечно, сказалась на результате. Но сказать, что если бы играл Зак, результат был бы другой, нельзя. Серега Мыльников не играл с февраля, дебютировал в плей‑офф, но считаю, что он очень достойно отыграл.

– Есть какая‑то удовлетворенность от того, что получилось выйти в полуфинал?

– У нас всегда самые высокие амбиции. Аппетит приходит во время еды. Не было такого, что после выхода в полуфинал мы расслабились.

Сейчас мы расстроены, потому что хотели подарить болельщикам , они давно этого заслуживают, – сказал защитник «Трактора» .

«Локомотив» уверенно вышел в финал Кубка Гагарина – это случилось впервые за 15 лет