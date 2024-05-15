Барков об эмоциях Мориса на скамейке: «Не думаю, что это был срыв. Он просто пытался донести до «Флориды» мысль, что нужно играть усерднее»

Александр Барков высказался об эмоциях главного тренера «Флориды» Пола Мориса.

«Пантерс» уступили « » в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:2, 3-2).

Во время телевизионного тайм-аута во втором периоде при счете 0:1 (7:17 по броскам в створ) собрал игроков на скамейке и обратился к ним с эмоциональной речью на повышенных тонах.

В следующей же смене южанам удалось сравнять счет – отличился Сэм Райнхарт.

«Я не думаю, что это был срыв. Он просто пытался донести до нас мысль, что нужно играть усерднее, показывать свой хоккей.

До этого мы как бы наблюдали за игрой со стороны. Он просто хотел донести свою мысль», – сказал капитан «Флориды».