«Флорида» прошла 1-й раунд плей-офф НХЛ в 3-м сезоне подряд. За всю предыдущую историю это удалось только 1 раз
«Флорида» прошла 1-й раунд плей-офф НХЛ в 3-м сезоне подряд.
«Пантерс» выбили «Тампу» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли (4-1 в серии, 6:1 в пятом матче).
Команда прошла первый раунд плей-офф в 3-м сезоне подряд.
В 2022 году «Флорида» в ранге победителя регулярного чемпионата завершила выступление во 2-м раунде, проиграв «Тампе».
В 2023-м команда под руководством Пола Мориса дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Вегасу».
За всю предыдущую историю клуба (с сезона-1993/94 по 2020/21) «Пантерс» только 1 раз прошли первый раунд. Это произошло в 1996 году, когда команда дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Колорадо».