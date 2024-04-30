«Флорида» прошла 1-й раунд плей-офф НХЛ в 3-м сезоне подряд. За всю предыдущую историю это удалось только 1 раз

«Флорида» прошла 1-й раунд плей-офф НХЛ в 3-м сезоне подряд.

«Пантерс» выбили «Тампу» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли (4-1 в серии, 6:1 в пятом матче).

Команда прошла первый раунд плей-офф в 3-м сезоне подряд.

В 2022 году « » в ранге победителя регулярного чемпионата завершила выступление во 2-м раунде, проиграв « ».

В 2023-м команда под руководством дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Вегасу».

За всю предыдущую историю клуба (с сезона-1993/94 по 2020/21) «Пантерс» только 1 раз прошли первый раунд. Это произошло в 1996 году, когда команда дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Колорадо».