«Флорида» прошла 1-й раунд плей-офф НХЛ в 3-м сезоне подряд. За всю предыдущую историю это удалось только 1 раз

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Пол Морис НХЛ Билл Зито Хоккей

«Флорида» прошла 1-й раунд плей-офф НХЛ в 3-м сезоне подряд.

«Пантерс» выбили «Тампу» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли (4-1 в серии, 6:1 в пятом матче). 

Команда прошла первый раунд плей-офф в 3-м сезоне подряд.

В 2022 году «Флорида» в ранге победителя регулярного чемпионата завершила выступление во 2-м раунде, проиграв «Тампе».

В 2023-м команда под руководством Пола Мориса дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Вегасу». 

За всю предыдущую историю клуба (с сезона-1993/94 по 2020/21) «Пантерс» только 1 раз прошли первый раунд. Это произошло в 1996 году, когда команда дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Колорадо». 

3 комментария
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Молодцы, хорошие времена наконец настали у этой команды
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Банда добротный собралась!
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Один из главных фаворитов на КС в этом сезоне.
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