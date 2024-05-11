Алексей Терещенко: «Тарасенко – очень разноплановый игрок. Если будет прогрессировать, то многого добьется»

Теги Флорида Кубок Стэнли Алексей Терещенко НХЛ Владимир Тарасенко Советский спорт Хоккей

Алексей Терещенко поделился мнением об игре Владимира Тарасенко за «Флориду».

32-летний форвард забросил шайбу в матче второго раунда Кубка Стэнли против «Бостона» (6:2, 2-1).

Этот гол стал 46-м для российского игрока в 105 играх плей-офф за карьеру.  

«Владимир Тарасенко – очень разноплановый игрок. Он умеет и забивать, и отдавать, и играть в обороне, и большинство использовать. Все зависит от него.

Если он будет прогрессировать, делать игру и показывать результат, то, конечно, он многого добьется и покажет, что у него правильное отношение к хоккею. Он молодец», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Тарасенко является обладателем Кубка Стэнли-2019 в составе «Сент-Луиса». 

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2 комментария
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Интервью должно было выйти 10 назад?
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Леша он уже всего добился😁
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