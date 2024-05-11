Алексей Терещенко: «Тарасенко – очень разноплановый игрок. Если будет прогрессировать, то многого добьется»

Алексей Терещенко поделился мнением об игре Владимира Тарасенко за «Флориду».

32-летний форвард забросил шайбу в матче второго раунда Кубка Стэнли против «Бостона» (6:2, 2-1).

Этот гол стал 46-м для российского игрока в 105 играх плей-офф за карьеру.

«Владимир Тарасенко – очень разноплановый игрок. Он умеет и забивать, и отдавать, и играть в обороне, и большинство использовать. Все зависит от него.

Если он будет прогрессировать, делать игру и показывать результат, то, конечно, он многого добьется и покажет, что у него правильное отношение к хоккею. Он молодец», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Тарасенко является обладателем Кубка Стэнли-2019 в составе «Сент-Луиса».