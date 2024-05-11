Сергей Зубов: «Канцеров и Гребенкин – молодые звездочки, у которых появился шанс, и они им воспользовались. В этом большая заслуга Разина»

Сергей Зубов прокомментировал победу «Металлурга» в финале Кубка Гагарина-2024.

– «Металлург», где собраны не самые габаритные игроки, в финале Кубка Гагарина обыграл со счетом 4-0 мощный и физический сильный « », который делает ставку на единоборства и игру на пятаке. За счет чего это удалось команде ?

– В первую очередь за счет скорости. «Магнитка» провела весь плей-офф без серьезных спадов. Подбор игроков позволял команде играть в такой хоккей. Сложилось много факторов.

– Вы ожидали, что победа « » будет настолько уверенной? Итоговые 4-0 выглядят как победа без шансов.

– Думаю, никто не ожидал такого. Еще в начале сезона после нескольких матчей с «Локомотивом» увидел, что эта команда повзрослела за последние годы и стала одним из претендентов на . Не думаю, что было много специалистов, которые видели счет 4-0 в этой серии.

Но, опять же, это заслуга тренерского штаба и игроков «Магнитки». Они смогли поддерживать высокий темп по ходу серии. До этого они выдержали тяжелое семиматчевое противостояние с «Автомобилистом». Это впечатлило.

– В составе «Металлурга» ярко проявили себя молодые ребята – Канцеров, Гребенкин, Силантьев и Набоков, который еще и MVP стал. Когда встречались с этим вратарем в регулярке, ожидали, что он может выдать такой отрезок?

– Набоков ровно провел весь сезон, а в плей-офф совершил еще одно усилие и добился серьезного прогресса.

Что касается Канцерова и , то это молодые звездочки, у которых появился шанс, и они им воспользовались. В этом большая заслуга Разина. Он не только дал им возможность проявить себя, но помог обрести уверенность, – сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.