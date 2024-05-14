Кожевников о Ничушкине: «Жалко, что у Валеры не выдержала душа и он опять начал принимать. Можно голым остаться: жизнь посвятишь хоккею, а потом все потратишь на эту гадость»

Теги происшествия Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Александр Кожевников Валерий Ничушкин Р-Спорт алкоголь и спорт Хоккей

Александр Кожевников высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

«Жалко, что у Валеры не выдержала душа и он опять начал принимать. Я знаю, что там более-менее лояльно относятся ко всем этим гадостям.

Дай бог, чтобы не списали его рекорды и не посчитали, что он забрасывал шайбы за счет наркотиков. А психологически у нормальных людей может сложиться такое впечатление, всем понятно, что это допинговые вещи.

Будем надеяться, что характер позволит Валерию со всем справиться. Он и игрок хороший, и мужик хороший.

Первый раз ему справиться не удалось, но мы же все люди, у всех есть свои слабости. Так что случай с Ничушкиным – это пример для наших людей, что на эту гадость лучше не подсаживаться.

Можно потом и жизнь потерять, и остаться голым: свою жизнь посвятишь хоккею, а потом все потратишь на эту гадость», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Слышал, что Ничушкин провалил тест на наркотики». Журналист Дэйтер об отстранении игрока на 6 месяцев

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5 комментариев
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- Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
- Я знаю, что там более-менее лояльно относятся ко всем этим гадостям.

Он бы еще посмотрел на значение слова "лояльно" в словаре, и совсем классно было бы.
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Этот со стакана не слезает 🤦🏻‍♂️
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Легко подсесть , сложно слезть не у всех это получается.В любом случае пожелаю завязать раз и навсегда.
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«Никогда не пей эту гадость»
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