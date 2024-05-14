Кожевников о Ничушкине: «Жалко, что у Валеры не выдержала душа и он опять начал принимать. Можно голым остаться: жизнь посвятишь хоккею, а потом все потратишь на эту гадость»

Александр Кожевников высказался о ситуации с отстранением Валерия Ничушкина.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

«Жалко, что у Валеры не выдержала душа и он опять начал принимать. Я знаю, что там более-менее лояльно относятся ко всем этим гадостям.

Дай бог, чтобы не списали его рекорды и не посчитали, что он забрасывал шайбы за счет наркотиков. А психологически у нормальных людей может сложиться такое впечатление, всем понятно, что это допинговые вещи.

Будем надеяться, что характер позволит Валерию со всем справиться. Он и игрок хороший, и мужик хороший.

Первый раз ему справиться не удалось, но мы же все люди, у всех есть свои слабости. Так что случай с Ничушкиным – это пример для наших людей, что на эту гадость лучше не подсаживаться.

Можно потом и жизнь потерять, и остаться голым: свою жизнь посвятишь хоккею, а потом все потратишь на эту гадость», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

«Слышал, что Ничушкин провалил тест на наркотики». Журналист Дэйтер об отстранении игрока на 6 месяцев

Ничушкин отстранен НХЛ – минимум на полгода. В чем дело?