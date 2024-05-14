Терещенко о Ничушкине: «Балбес просто, колхоз. Взять похерить все. Как так можно, ну как? Горячий челябинский парень, как в «Наша Russia»
Алексей Терещенко высказался об отстранении Валерия Ничушкина.
Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
«Это не лечится, как я понимаю. Взять похерить все. Балбес, просто балбес. Колхоз.
Для меня это непонятно. Ты профессиональный спортсмен. Как так можно, ну как? Не знаю, у меня в голове это не укладывается. Неужели так трудно себя подержать в руках месяц-два?
Это, наверное, уже зависимость, для меня это необъяснимо. Честно. Это уже не первый и даже не второй раз. Горячий челябинский парень, как в «Наша Russia», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Можно употреблять не задумываясь о последствиях, можно - рискуя возникновением последствий, а можно - зная последствия и забивая на них. Вот Валера уже на последней стадии. Ничушкин на 100% знал что его проверят (это подразумевает программа помощи), понимал что его накажут и лишат денег/контракта/репутации. Знал что подведет партнеров. И все равно решил употребить. У него очень сильная зависимость и одержимость.
Следующим этапом может стать «употребление под давлением последствий».
Плохи дела и в первую очередь Валере сейчас надо лечиться.
Типо, "челябинские мужики настолько суровы, что Колорадо Эвеланш просто не имеют права разорвать контракт с челябинцем? И именно здесь работает фрезеровщик..... ну вы поняли"
Разница между кокаином и аптечным препаратом только в том, что за первое можно сесть. Все.