Терещенко о Ничушкине: «Балбес просто, колхоз. Взять похерить все. Как так можно, ну как? Горячий челябинский парень, как в «Наша Russia»

Теги дисквалификации Кубок Стэнли Колорадо Алексей Терещенко НХЛ Валерий Ничушкин Чемпионат.com брань Хоккей

Алексей Терещенко высказался об отстранении Валерия Ничушкина.

Форвард «Колорадо» попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

«Это не лечится, как я понимаю. Взять похерить все. Балбес, просто балбес. Колхоз.

Для меня это непонятно. Ты профессиональный спортсмен. Как так можно, ну как? Не знаю, у меня в голове это не укладывается. Неужели так трудно себя подержать в руках месяц-два?

Это, наверное, уже зависимость, для меня это необъяснимо. Честно. Это уже не первый и даже не второй раз. Горячий челябинский парень, как в «Наша Russia», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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20 комментариев
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Если я не ошибаюсь, в Нашей Раше челябинские парни, скажем так, были с отклонениями иного плана
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Ответ Мадина Уйгурова
Слухи пишут, что это зависимость от обезболивающих, на которые подсел во время победного плей офф, фарма тоже входит в пул проверок на drugtest. Если это так, то не все так страшно как рисуют. И понятна реакция Колорадо, который не разрывает контракт и будет ждать полгода. Фарма не кокс, понять можно
Разница что он употреблял значение не имеет. Страшна та одержимость, в которой он находится. И вот она у него еще страшнее чем рисуют.

Можно употреблять не задумываясь о последствиях, можно - рискуя возникновением последствий, а можно - зная последствия и забивая на них. Вот Валера уже на последней стадии. Ничушкин на 100% знал что его проверят (это подразумевает программа помощи), понимал что его накажут и лишат денег/контракта/репутации. Знал что подведет партнеров. И все равно решил употребить. У него очень сильная зависимость и одержимость.

Следующим этапом может стать «употребление под давлением последствий».

Плохи дела и в первую очередь Валере сейчас надо лечиться.
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Ответ Фанат Сан-Марино
Вот только причём здесь Наша Раша? Типо, "челябинские мужики настолько суровы, что Колорадо Эвеланш просто не имеют права разорвать контракт с челябинцем? И именно здесь работает фрезеровщик..... ну вы поняли"
Типа он настолько обнаглел, что поступает как человек нетрадиционной ориентации.
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Самая смешная новость за весь плей-офф. Я в шутку говорил, когда он блистал против Виннипега, что пора в рехаб снова😬😬😁
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Ответ Montenegro Serbian
Во-первых, причём тут КОЛХОЗ? Во-вторых, кто и с чего взял что Ничушкина отстранили по результатам анализа ПОСЛЕДНИХ дней? Он вполне мог ещё до плей-офф что-то принимать. Пока взяли анализ, пока получили результаты, пока перепроверили, пока передали куда следует. Там куча времени могло пройти, вплоть до нескольких недель или даже больше месяца.
Какая разница когда и что он принимал? Принимал? Вопрос, зачем?
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Приплёл всё, чё можно, при этом не зная настоящих причин.Набить бы ему морду за такое
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Ответ lyublyu Costornaya
колхоз это КХЛ, чувак на обезболах жукам кубок принес, на них и подсел
Множество людей и не только спортсменов , используют обезболивающие препараты, но не становятся наркоманами. И «принес» не он, а выиграла команда
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Ответ Ярославец75
Какая разница когда и что он принимал? Принимал? Вопрос, зачем?
Ответ: не смог слезть с этого и принимал. Зависимости так и работают, если ты не в курсе.
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Ответ TaR
Разница что он употреблял значение не имеет. Страшна та одержимость, в которой он находится. И вот она у него еще страшнее чем рисуют. Можно употреблять не задумываясь о последствиях, можно - рискуя возникновением последствий, а можно - зная последствия и забивая на них. Вот Валера уже на последней стадии. Ничушкин на 100% знал что его проверят (это подразумевает программа помощи), понимал что его накажут и лишат денег/контракта/репутации. Знал что подведет партнеров. И все равно решил употребить. У него очень сильная зависимость и одержимость. Следующим этапом может стать «употребление под давлением последствий». Плохи дела и в первую очередь Валере сейчас надо лечиться.
Я не спорю, я лишь говорю о том, что люди начали шутить про кокос, как будто это раздолбай нанюханный, этакий наркоман по порошку и девочкам. А здесь имеет место быть страшная ситуация зависимости ещё и аптечная
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Ответ Маша Шукшина
Множество людей и не только спортсменов , используют обезболивающие препараты, но не становятся наркоманами. И «принес» не он, а выиграла команда
ну вот и посмотрим как "команда выиграет", в тот раз Ландескуг тащил, в этот раз отлет 1-4
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Вот только причём здесь Наша Раша?
Типо, "челябинские мужики настолько суровы, что Колорадо Эвеланш просто не имеют права разорвать контракт с челябинцем? И именно здесь работает фрезеровщик..... ну вы поняли"
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Ответ Юрий Плотников
Приплёл всё, чё можно, при этом не зная настоящих причин.Набить бы ему морду за такое
Как и 80% пользователей тут. Делают тоже самое и считают это нормой поведения.
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Ответ Мадина Уйгурова
Слухи пишут, что это зависимость от обезболивающих, на которые подсел во время победного плей офф, фарма тоже входит в пул проверок на drugtest. Если это так, то не все так страшно как рисуют. И понятна реакция Колорадо, который не разрывает контракт и будет ждать полгода. Фарма не кокс, понять можно
Вегас вон вообще всю свою историю на фарме сидит
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А у нас так принято в обществе Спортсмены,Чиновники и Звёзды что то употребляют и просто Балбесы и Раздолбаи. Обычному смертному всего лишь от 10 до 20 строгого режима
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Как бы грубо это не звучало - но он и есть «раздолбай и наркоман», возможно только не по порошку и девочкам (но лучше бы конечно по девочкам). Раздолбай - потому что подвел всех. Наркоман - потому что остановится в приеме любого ПАВ не может. Это факты.

Разница между кокаином и аптечным препаратом только в том, что за первое можно сесть. Все.
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Это говорит человек, который телефон со стразами за 100500 $ продолбал прямо на парковке гипермаркета
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колхоз это КХЛ, чувак на обезболах жукам кубок принес, на них и подсел
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