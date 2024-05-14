Терещенко о Ничушкине: «Балбес просто, колхоз. Взять похерить все. Как так можно, ну как? Горячий челябинский парень, как в «Наша Russia»

Алексей Терещенко высказался об отстранении Валерия Ничушкина.

Форвард « » попал в третий этап программы помощи игрокам . Он отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

«Это не лечится, как я понимаю. Взять похерить все. Балбес, просто балбес. Колхоз.

Для меня это непонятно. Ты профессиональный спортсмен. Как так можно, ну как? Не знаю, у меня в голове это не укладывается. Неужели так трудно себя подержать в руках месяц-два?

Это, наверное, уже зависимость, для меня это необъяснимо. Честно. Это уже не первый и даже не второй раз. Горячий челябинский парень, как в «Наша Russia», – сказал трехкратный чемпион мира .